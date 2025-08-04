快訊

川普與俄羅斯的核武嗆聲：該擔心口水戰升級核戰嗎？

不是1萬步！最新研究揭「長壽關鍵步數」 還能減少失智風險

陸人申請在台定居「不能具雙重身分」 內政部新規：應繳附註銷大陸護照證明

民進黨：黨中央與地方黨公職接力挺進災區 助災民重建

中央社／ 台北4日電
民進黨。圖／聯合報系資料照片
民進黨。圖／聯合報系資料照片

民進黨表示，繼上週末中央黨部與地方黨公職組成志工團深入災區協助救災，民進黨桃園市與台中市黨公職今天接力挺進災區，其中台中市第6選區罷團也加入救災志工行列，秉持同島一命精神，協助災區居民重建家園，早日回復日常生活。

民進黨透過新聞稿指出，連日風災與水患，台南市鹽水區災民亟須人力幫助復原家園，台中市議員江肇國、陳雅惠與中6罷團志工們，在台南市議員王宣貿團隊協助下，共同幫助受災戶清理家園。

民進黨說，桃園市議員李宗豪、陳雅倫、黃瓊慧、魏筠、黃崇真、李光達、許家睿、王珮毓、黃家齊隨台南市議員李宗翰，前進東山區南溪里幫助中低收的弱勢災民，搭設帆布屋頂，解決民眾家中廚房和儲藏室屋頂嚴重漏水的問題。新竹罷團也由領銜人林志潔、發言人戴振博親自運送大型帆布前往台南。

民進黨表示，除持續由志工團挺進災區，也協助替災區徵求「覆蓋屋頂帆布」以及「具協助覆蓋帆布能力之專業技能志工」，意者可洽台南市黨部。

台南 議員 罷團 災民 民進黨

延伸閱讀

罷免帆布新功用 民進黨桃園議員募集運中南部救災

中壢「環北灣」大雨後又淹水竟是這原因堵塞 議員要市府上緊發條

為省道簡體字嗆張善政「哪國人」翻車 鄉民女神道歉了

台31線施工提醒噴字有一半簡體字 民代批公告別用簡體字

相關新聞

陸人申請在台定居「不能具雙重身分」 內政部新規：應繳附註銷大陸護照證明

配合賴清德總統針對中國威脅提出的17項因應策略，內政部近日已完成相關辦法修正預告，未來大陸地區人民申請在台灣地區定居，應...

影／行政院長卓榮泰南下勘災 丹娜絲颱風特別條例行政院會本周可通過

颱風丹娜絲風災後迄今29天，行政院上周成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助台南各地區屋損修繕工作，行政院長卓榮泰今也到柳營...

英國前首相強生首訪台！明發表專題演說、晉見賴總統 將拜會蔡英文

英國前首相強生（Boris Johnson）應遠景基金會邀請來台出席明天舉行的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」並發...

王鴻薇再爆歌手大支「球員兼裁判」 文總斥：指鹿為馬、顛倒是非

國民黨立委王鴻薇連日爆料歌手大支接受政府補助，砲打中華文化總會下令證交所補助，今再指藝名為大支的曾冠榕就是文總的執行委員，屬於「球員兼裁判」；文總回應，文總年度計畫均為前一年審核，大支是在今年2月選出的新委員，沒有參與2023年至2025年的預算核定，完全沒有球員兼裁判的狀況。

嘆八炯道歉「不夠完整」 可巴德猶太協會創會理事長方恩格：別拿納粹操作政治

反共挺罷網紅「閩南狼」陳柏源昨（3日）爆料另一名反共挺罷網紅八炯研究納粹煽動群眾的方法，引發軒然大波。台北市可巴德猶太協...

民進黨：黨中央與地方黨公職接力挺進災區 助災民重建

民進黨表示，繼上週末中央黨部與地方黨公職組成志工團深入災區協助救災，民進黨桃園市與台中市黨公職今天接力挺進災區，其中台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。