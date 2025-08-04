民進黨：黨中央與地方黨公職接力挺進災區 助災民重建

民進黨表示，繼上週末中央黨部與地方黨公職組成志工團深入災區協助救災，民進黨桃園市與台中市黨公職今天接力挺進災區，其中台中市第6選區罷團也加入救災志工行列，秉持同島一命精神，協助災區居民重建家園，早日回復日常生活。

民進黨透過新聞稿指出，連日風災與水患，台南市鹽水區災民亟須人力幫助復原家園，台中市議員江肇國、陳雅惠與中6罷團志工們，在台南市議員王宣貿團隊協助下，共同幫助受災戶清理家園。

民進黨說，桃園市議員李宗豪、陳雅倫、黃瓊慧、魏筠、黃崇真、李光達、許家睿、王珮毓、黃家齊隨台南市議員李宗翰，前進東山區南溪里幫助中低收的弱勢災民，搭設帆布屋頂，解決民眾家中廚房和儲藏室屋頂嚴重漏水的問題。新竹罷團也由領銜人林志潔、發言人戴振博親自運送大型帆布前往台南。

民進黨表示，除持續由志工團挺進災區，也協助替災區徵求「覆蓋屋頂帆布」以及「具協助覆蓋帆布能力之專業技能志工」，意者可洽台南市黨部。