何博文清淤畫面引議 葉元之批綠營「沒救了」：只想著扭轉726頹勢

民進黨代理秘書長何博文近日率團到中南部救災，清淤畫面引發熱議。國民黨立委葉元之表示，他看不起何博文這種人，根本腳踏兩條船，在淡水選立委，把板橋當備胎，這次去南部清水溝根本是在作秀，若真的重視怎麼不第一時間去？現在就是想扭轉726頹勢，這個政黨沒救了。

大罷免過後，葉元之近日持續謝票行程，他在昨日直播中談到何博文時直呼「這種人我就很看不起！」他指出，何博文一開始選淡水立委，選輸就轉選板橋議員，當了兩屆又不當了，再到淡水選立委，選輸後又跑回板橋，找了前辦公室主任來接議員，該議員並提供資源給何博文。

葉元之指出，有看過議員的春聯是跟何博文聯名的嗎？還沒看過一個議員跟前老闆聯名的；他認為，何博文就是想叫自家議員幫忙顧好板橋，雖然自己去淡水了，但板橋是備胎，隨時可回，所以也要能隨時曝光。他批何博文根本腳踏兩條船，很會算計。

葉元之分析，何博文輸太多，因此覺得在淡水「無機可趁」，所以又要回板橋，讓自家議員每天造謠抹黑葉元之。葉元之還說，他參加公祭的時候被騷擾、偷錄影，甚至還被造謠「落跑」，配合親綠媒體亂罵。何博文跟他的徒弟有多惡？完全不做服務，只想著鬥爭。

葉元之直言，看到何博文去清水溝，想是多會演，真的有夠噁，真心覺得他在作秀，這很清楚，這就是希望扭轉726之後的頹勢，不是真心想救災，不是以照顧人民當應該，而是因為認知作戰才去救災；若真的重視救災，怎麼不第一時間去？大罷免後才去？這個政黨沒救了。