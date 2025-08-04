快訊

川普與俄羅斯的核武嗆聲：該擔心口水戰升級核戰嗎？

不是1萬步！最新研究揭「長壽關鍵步數」 還能減少失智風險

陸人申請在台定居「不能具雙重身分」 內政部新規：應繳附註銷大陸護照證明

聽新聞
0:00 / 0:00

何博文清淤畫面引議 葉元之批綠營「沒救了」：只想著扭轉726頹勢

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
大罷免過後，葉元之近日持續謝票行程。圖／本報資料照片
大罷免過後，葉元之近日持續謝票行程。圖／本報資料照片

民進黨代理秘書長何博文近日率團到中南部救災，清淤畫面引發熱議。國民黨立委葉元之表示，他看不起何博文這種人，根本腳踏兩條船，在淡水選立委，把板橋當備胎，這次去南部清水溝根本是在作秀，若真的重視怎麼不第一時間去？現在就是想扭轉726頹勢，這個政黨沒救了。

罷免過後，葉元之近日持續謝票行程，他在昨日直播中談到何博文時直呼「這種人我就很看不起！」他指出，何博文一開始選淡水立委，選輸就轉選板橋議員，當了兩屆又不當了，再到淡水選立委，選輸後又跑回板橋，找了前辦公室主任來接議員，該議員並提供資源給何博文。

葉元之指出，有看過議員的春聯是跟何博文聯名的嗎？還沒看過一個議員跟前老闆聯名的；他認為，何博文就是想叫自家議員幫忙顧好板橋，雖然自己去淡水了，但板橋是備胎，隨時可回，所以也要能隨時曝光。他批何博文根本腳踏兩條船，很會算計。

葉元之分析，何博文輸太多，因此覺得在淡水「無機可趁」，所以又要回板橋，讓自家議員每天造謠抹黑葉元之。葉元之還說，他參加公祭的時候被騷擾、偷錄影，甚至還被造謠「落跑」，配合親綠媒體亂罵。何博文跟他的徒弟有多惡？完全不做服務，只想著鬥爭。

葉元之直言，看到何博文去清水溝，想是多會演，真的有夠噁，真心覺得他在作秀，這很清楚，這就是希望扭轉726之後的頹勢，不是真心想救災，不是以照顧人民當應該，而是因為認知作戰才去救災；若真的重視救災，怎麼不第一時間去？大罷免後才去？這個政黨沒救了。

民進紙代理秘書長何博文2日親抵台南災區清溝，引發討論。（記者蔡維斌／翻攝）
民進紙代理秘書長何博文2日親抵台南災區清溝，引發討論。（記者蔡維斌／翻攝）

議員 淡水 罷免 何博文 葉元之 國民黨 民進黨

延伸閱讀

何博文台南救災清溝 林佳新貼1照諷「這是我記憶中的疏濬」

影／民進黨代理秘書長何博文台南冒雨挖水溝：賴主席災後指示全力救災

3000多票險勝 葉元之板橋埔墘市場謝票 群眾：你真是天公囝仔

民進黨裝死？ 葉元之：綠是否有良心派系敢說真話

相關新聞

陸人申請在台定居「不能具雙重身分」 內政部新規：應繳附註銷大陸護照證明

配合賴清德總統針對中國威脅提出的17項因應策略，內政部近日已完成相關辦法修正預告，未來大陸地區人民申請在台灣地區定居，應...

影／行政院長卓榮泰南下勘災 丹娜絲颱風特別條例行政院會本周可通過

颱風丹娜絲風災後迄今29天，行政院上周成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助台南各地區屋損修繕工作，行政院長卓榮泰今也到柳營...

英國前首相強生首訪台！明發表專題演說、晉見賴總統 將拜會蔡英文

英國前首相強生（Boris Johnson）應遠景基金會邀請來台出席明天舉行的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」並發...

王鴻薇再爆歌手大支「球員兼裁判」 文總斥：指鹿為馬、顛倒是非

國民黨立委王鴻薇連日爆料歌手大支接受政府補助，砲打中華文化總會下令證交所補助，今再指藝名為大支的曾冠榕就是文總的執行委員，屬於「球員兼裁判」；文總回應，文總年度計畫均為前一年審核，大支是在今年2月選出的新委員，沒有參與2023年至2025年的預算核定，完全沒有球員兼裁判的狀況。

嘆八炯道歉「不夠完整」 可巴德猶太協會創會理事長方恩格：別拿納粹操作政治

反共挺罷網紅「閩南狼」陳柏源昨（3日）爆料另一名反共挺罷網紅八炯研究納粹煽動群眾的方法，引發軒然大波。台北市可巴德猶太協...

民進黨：黨中央與地方黨公職接力挺進災區 助災民重建

民進黨表示，繼上週末中央黨部與地方黨公職組成志工團深入災區協助救災，民進黨桃園市與台中市黨公職今天接力挺進災區，其中台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。