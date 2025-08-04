南部災情有人謀不臧？謝龍介指「不是檢討的時候」：要以救災為優先

丹娜絲颱風重創台南，快1個月了中央和市府還在忙著救災，國民黨立委謝龍介也不斷地關懷受災戶，並提供協助，他在臉書說，有人質疑南部災情這麼嚴重，是否有人謀不臧？他表示，現在不是檢討的時候，就算要檢討也要以救災為優先。

謝龍介在臉書說，這陣子，台南救災與勘災深受全國矚目，「我一則以喜，一則以憂」，喜的是災區災民的困難，終於被外界知道，也因此可望獲得更多資源。擔憂的是，自丹娜絲風災以來，西南氣流，外圍環流，強降雨接二連三，屋漏偏逢連夜雨，讓災民雪上加霜。

謝龍介指出，「這個階段，我就是感謝，感謝任何對於南部災情的幫助」，但也有很多朋友問他，南部災情有沒有人謀不臧，人禍的成分？他只想說，「現在不是檢討的時候，就算要檢討，也要以救災優先，過了颱風季節，我一定仔細盤點我的心得與對策，向大家報告。」

謝龍介表示，昨天他再次跟著在地里長走進災區，去看應急用的帆布已經破了，每次下雨，就是膽戰心驚，如果再來一個颱風，甚至一陣強降雨，後果不堪設想。他說，現在能做的，就是盡可能協調慈善團體、各界鐵電工、鐵皮廠等資源，如果順利，最快本周就能依序，一戶戶修繕災民的屋頂門窗。

謝龍介也呼籲，有相關資源、技術，或是熱誠的民眾，請伸出援手，他們會加快腳步來做，期盼在這段搶修期，天公作美，疼惜災民。