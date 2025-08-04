八炯研究納粹煽動…德國在台協會社群被洗版 連勝文引名言酸自以為是

反共挺罷網紅「閩南狼」陳柏源爆料戰友八炯研究納粹控制群眾的方法，引發討論，不少網友更直接到德國在台協會臉書留言洗版。國民黨副主席連勝文也引用美國民權運動領袖金恩博士名言，酸「致所有在台灣自以為是的那些外國外交官們。」

德國在台協會臉書稍早在臉書回應，譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示，包含任何崇拜、贊美或淡化納粹主義的說法或行為。

連勝文則在德國在台協會上一則臉書文留言表示，「這段社會轉型時期最大的悲劇，不是壞人的叫囂，而是好人的可怕沈默」——致所有在台灣的自己為是的那些外國外交官們。

由藍營青年發起的「新共和通訊社」也發出聲明表示，當德國在台協會身為一個駐外單位卻介入他國內部政治爭議時，潘朵拉的盒子也就已經打開，也才會遭到今天台灣公眾與網友要求回應的窘境。據了解，目前德國在台協會新處長尚未到任，之前的副處長何峰返德休假，目前由領務組長擔任代理處長，恐無法處理這類爭議事件。

新共和通訊社呼籲，關心台灣的國際友人，必須意識到台灣目前在嚴峻的地緣板塊壓力下，初露了極端排外新右翼的苗頭。凡珍惜台灣民主成果者，都應該一起幫助台灣，刮骨療毒，為台灣的公共政策和政治辯論，樹立堅挺而不容模糊的人權底線。