【重磅快評】憨川4步驟vs.降智圖卡 愚蠢程度難分高下

民進黨726大罷免慘敗，黨內掀檢討聲浪，黨主席賴清德除向公民團體致歉，並定調823罷免會繼續與罷團並肩同行；外界好奇，都已經「25：0」了，這次民進黨要如何與罷團同行下去？果然有罷團要角提出新作法，表示要推出「降智圖卡」，反正選民很愚蠢。此說一出果然又是一陣譁然，這招和綠委王義川提「假議題操作4步驟」，愚蠢程度還真是難分高下呢！

賴清德無視民調暴跌、關稅重擊產業，中南部風災暴雨災情亟待復原，在大罷免後第一次中常會仍下令823罷免繼續罷團同行。但外界普遍不看好民進黨能在823扳回一城，因為這次連罷團自己都亂了陣腳，曹興誠先說，對於823罷免，他勸大家放下，讓民進黨去努力，後來又說823罷免由綠營主導，罷團做側翼，今天最勁爆的是閩南狼與八炯開撕。看來，罷團內部如此紛亂，即使要作側翼，恐怕也難表現「稱職」。

最令人吃驚的是，在綠委王義川日前檢討台中大罷免大失罷的原因是台中人太在意錢了之後，有綠營大老認為他應該要道歉。但王義川不僅不道歉，反而加碼以「台中普發4萬」的議題為例，提出假議題操作4步驟，首先是先給出假議題，接著是作梗圖炒熱，第三等當事人澄清澄清訊息，第四個步驟是再拿對方澄清內容再打一次。

王義川還自鳴得意，假議題操作4步驟是民進黨的「勝利方程式」，因為726大罷免投票結束後，網路上就開始瘋傳「台中發4萬」、「盧媽媽可以再愛我一次嗎」等梗圖，相關圖卡累積數百張。

從王義川的身上可以看到，民進黨為了大罷免幾乎已經到了走火入魔的地步，不僅荒誕不經，甚至已到公然違法的地步了，以至於觸法的勾當都敢搬到檯面上來說。前總統蔡英文時期民進黨提案修改社會秩序維護法，最常掛在嘴邊的一句話是「假訊（消）息、關三天」，如今王義川都親自說明他操作假訊息的四步驟，還有具體的「台中發四萬」的案例，怎不見執法單位有任何動作？

也許是受了王義川的「鼓舞」，有罷團要角為了衝刺823第二波罷免，在中台灣宣講時先是怒批有一些選民為了普發1萬元改投不同意罷免，「藉由726這件事情，我們知道選民有多愚蠢、低智商，多麼置身事外」，表示計畫要在網路上瘋傳「降智圖卡」，反正選民「非常愚蠢」，那些中間選民根本不知道發生什麼事，揚言要以「兩票投同意，吹便宜冷氣」的口號唬弄他們，強調「選舉要贏，格調要低」。

罷團要角認為選民非常愚蠢 ，可以用「兩票投同意，吹便宜冷氣」的口號唬弄他們，這個邏輯不正是和王義川說普發1萬元在台中市全面發酵，台中人非常在意錢，其實如出一轍。

只是，王義川說台中人在意錢，藍委王鴻薇爆料大罷免不少要角也爭拿文總預算，難道就不愛錢嗎？王義川頂多惹怒台中人；罷團要角說選民非常愚蠢、好唬弄，恐怕全台能得罪的選民都得罪光了。第二波罷免「7：0」早就寫在記分板上，賴清德不如早早懸崖勒馬，以免輸得更難看。