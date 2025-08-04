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「AI基本法」朝野歧見大 初審多數條文保留交付協商

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨力推「人工智慧基本法」草案，法案於今教文委員會續審。記者李成蔭／攝影
國民黨力推「人工智慧基本法」草案，法案於今教文委員會續審。記者李成蔭／攝影

立法院教育及文化委員會今天續審「人工智慧基本法」草案，由於眾多立委都提版本，在各法條上意見也大多分歧，最後一條施行日期內容更是引發爭論，在朝野立委無共識情況下，幾乎所有條文都保留，送出委員會交付朝野協商

國民黨力推「人工智慧基本法」草案，眾多國民黨立委都提出版本，民眾黨及民進黨也不少立委提出版本，共計19個版本，大家都盼因應AI（人工智慧）時代，能有專法促進相關產業發展，同時也可確保民眾權益，法案於今教文委員會續審。

逐條審查過程中，由於版本眾多，不少委員在每條都補充自己所提版本內容，會議主席、國民黨籍召委葛如鈞表示，朝野立委都非常積極，大家都希望能幫政府立法，但就是沒有行政院版，行政院及部會間推來推去。數發部政務次長林宜敬、政委及國科會主委吳誠文對院版法案或未來相關規畫都低調，僅對法條用詞提供建議，也盼有更多彈性。

另外，有關該草案第16條涉及個資保護內容引發討論，政府設有個資保護委員會籌備處，該處代表強調，會協助各目的事業主管機關在個資保護上的法令諮詢跟解釋。國民黨立委黃健豪認為，保護個資是該處職責還需特別入法？那其他法規若沒寫到，個資保護處就不用協助？

朝野立委最後在第21條「施行日期」有歧見，國民黨立委幾乎都盼從該法公布起就開始施行，民眾黨立法院黨團提案施行日期由行政院定之，民進黨立委林宜瑾則認為施行日期由行政院定之，民進黨立委范雲為此也表達強烈抗議，最後在召委葛如鈞裁示下，第21條仍通過。

經討論，朝野黨團及政府相關單位都無共識，僅部分法條及兩附帶決議通過，分別由藍白及綠委提出，主要都在規範科技政委督導數發部、國科會、教育部及衛福部於該法三讀通過之後3個月內完成兒少、人權、性別影響評估，以保障民眾權益；朝野同意「AI基本法」草案完成初審送出委員會，並將朝野有歧見的條文及一個附帶決議全數保留，送交院會處理前須先經朝野黨團協商處理。。

國民黨力推「人工智慧基本法」草案，法案於今教文委員會續審。記者李成蔭／攝影
國民黨力推「人工智慧基本法」草案，法案於今教文委員會續審。記者李成蔭／攝影

個資 國民黨 朝野協商

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