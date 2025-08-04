AI基本法無共識 藍綠為程序吵不休

《人工智慧基本法》雖然送出委員會，但只有確定名稱與部分條文，其餘還要黨團協商！立法院教文委員會4日審查《人工智慧基本法》，藍綠白經過2個多小時的激烈討論，最終仍無法達成共識，綠委范雲還批評藍召委葛如鈞不願尊重多元意見，但葛如鈞反駁表示需要兼顧議事效率，最終多數條文保留、送政黨協商。

大量條文無共識

立法院教育及文化委員會4日繼續審查《人工智慧基本法》草案。之前討論時以國民黨立委葛如鈞的修正草案為主體，但前面1到11條都因為沒有共識而進行保留，4日經過漫長討論，葛的修正草案有21條，但在13、16、17、18、19、20條均無法達成共識，也跟著通通保留。

葛如鈞討論到後來，與民進黨立委范雲發生口角，由於葛如鈞不滿指出，有某些委員以各種理由推遲相關議案審議，連名稱、第一章叫什麼都還要討論，導致修法程序延宕至今，但范雲不滿回應說，過去國民黨立委柯志恩擔任召委時，就很容許多元意見表達，葛可以問一下過去柯怎麼協調議事。

不確定主管機關

隨後，民眾黨立委劉書彬指出，希望民眾黨33條到39條可以保留，以利後續政黨協商時納入考量，范雲則建議葛如鈞要不要先暫時休息？但葛如鈞不滿指出，全世界都在關注台灣的AI產品，但我國至今卻沒有針對AI的法治框架，希望能儘速審議。但范雲批評葛強硬通過自己提案，為此表達抗議。

最後，各黨達成共識，確定名稱為《人工智慧基本法》，而其他條文因為沒有獲得共識而通通保留，包括如何推動AI應用在公共服務、公私合作、主管機關等並未獲得共識，包括要給國科會、數發部，甚至是行政院管轄也不確定。最終，葛如鈞宣布將《人工智慧基本法》送出委員會，未來將進行政黨協商。

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