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核三老舊風險增 環團紛反對重啟

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環團4日召開記者會，認為核三廠事故不斷、難確保安全，且重啟耗費大量成本下，不應同意重啟核三。（中央社示意照）
環團4日召開記者會，認為核三廠事故不斷、難確保安全，且重啟耗費大量成本下，不應同意重啟核三。（中央社示意照）

核電廠延役或重啟，都需要龐大的資源、法規處理，處理不當更容易致災，反對核三貿然重啟！」蠻野心足協會等環團4日召開記者會，呼籲民眾對重啟核三公投投下「不同意」票。屏東核安委員會賀立維強調，台灣在制度與風險評估都尚未完全下，就要貿然重啟核電，後果難以預料，不應同意重啟。

重啟安全難保證

賀立維強調，以美國「水晶河核電廠」為例，與核三都是壓水式反應爐，原訂2009年更換蒸汽產生器，但結果卻變成一場災難而永久停機，在拆除與更換產生器造成核島區結構的損傷，整個維修費用曾超過30億美元。他強調，更何況核三有恆春活動斷層經過，過去曾發現沼氣外洩，還有多次核安事故與輻射汙染事件，貿然重啟會增加周圍居民健康風險。

慈濟公衛系副教授謝婉華強調，核事故對健康的風險，透過環境汙染、人體直接暴露，由口、鼻進入人體，會累積劑量而加重輻射對人體危害，短半衰期的碘131恐影響1星期到半年，長半衰期的銫137、鍶90半衰期從6個月到100年，長半衰期的239鈽等，對人體容易造成甲狀腺癌、白血病等癌症風險增加。

前員工滿身職業病

「燃料棒破損、冷卻水洩漏都會對環境造成影響！」謝婉華舉例，包括空氣、水、土壤與食物鏈遭受汙染，還有海洋、地下水汙染與長期土地禁用等問題，福島災區的產後憂鬱症比例明顯升高，核災疏散者出現PTSD、社會斷裂與被汙名化，對於身體與心理都造成複雜與多層次的影響。

前核電職災勞工李桂林指出，他曾於核一、核二高輻射區域，親身經歷核電勞工的健康代價，當年台電教育訓練不足，沒有給員工配備鉛衣、鉛毯與鉛玻璃等防護，因此從民國69年就有出現職業病，包括「再生不良性貧血」、「中重度低細胞性骨髓併巨核細胞耗盡」等症狀，免疫系統嚴重受損。

核三公投請投不同意

環團總結指出，核三即使經過安全評估也無法完全確保安全，例如核三2013年曾喪失外電84天未及時發現，2016年，核二廠二號機大修、經過原能會檢測，不久後便發生避雷器爆炸，環團說，核三40年來狀況不斷，好不容易屆齡除役，不該再重啟而威脅國人健康，呼籲公投票投「不同意」。

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核電 風險 公投

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