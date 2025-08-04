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王鴻薇再爆料 文總斥「指鹿為馬、顛倒是非」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇連日爆料歌手大支接受政府補助，砲打中華文化總會下令證交所補助，今再指藝名為大支的曾冠榕就是文總的執行委員，屬於「球員兼裁判」；文總回應，文總年度計畫均為前一年審核，大支是在今年2月選出的新委員，沒有參與2023年至2025年的預算核定，完全沒有球員兼裁判的狀況。

文總稱這項指控是惡意指鹿為馬，且刻意顛倒是非；文總說明，「校長兼撞鐘」是2023年開始的計畫，文化總會年度預算皆為前一年審核，而曾冠榕（大支）為2025年2月18日透過文總全體會員投票選出的新任委員，並無參與2023年至2025年「校長兼撞鐘」的預算核定，因此完全沒有「球員兼裁判」的情況。

另外，針對王鴻薇質疑文總委員名單都為大罷免要角，在賴清德總統帶領下，文總變賴總。

文總表示，文總執委及諮委共46位，依照人民團體法之規定，4年改選一次執行委員與諮議委員，會員可以自薦或推薦成為候選人，經會員投票選出，而委員來自多元領域、對社會的看法立場各異，而文總不問政治立場、不干預投票過程，並尊重投票結果，一同為台灣文化努力。

文總指出，本會委員多為長期關心台灣文化的有志之士，曹興誠、徐旭東、許勝雄及李傳洪等人，都在很早就加入文總會員，並非近年才加入，歷經不同執政黨，始終全力支持台灣文化，皆為文總資深會員。

大支 裁判 文化總會

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