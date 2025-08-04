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侯友宜：以核減煤 核電在安全無虞下可延役

中央社／ 新北4日電

新北市長侯友宜今天針對核三延役公投議題表示，他的態度一向是「以核減煤」，核電是最棒的基載電力，在安全無虞下就可以來延役，也可以讓電費更便宜。

侯友宜今天出席新北市食農教育展野菜學園祭開幕儀式時接受媒體聯訪，媒體詢及有民進黨議員日前質疑侯友宜以前是強調核安，現在支持核三延役，現在是不是立場改變？

侯友宜表示，在兩年多前對核電，就已表示他的態度一向是「以核減煤」，核電在安全無虞下就可以來延役，這是他不變的方向。

他表示，核電是一個基載電力，人民最需要的是不能缺電，所以，只要核電確定安全無虞，當然是可以來使用，而且可以讓電費更便宜，這都是他不變的目標。

他表示，這不是一個政治議題，這是一個專業議題，希望回歸到專業討論，讓人民對核電的了解，更能夠知道核電才是最棒的基載電力，也是一個乾淨能源。

有媒體追問，外傳台中市長盧秀燕要不要表態參選國民黨主席的關鍵，在於侯友宜會不會表態，媒體詢問侯友宜會不會來參選黨主席？侯友宜表示，面對台灣的關稅問題或中南部水災的問題，應全力把握當下，把事情做好，這才是最主要的方向。

核電 侯友宜

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