童子賢與藍白同台 擔任核三延役公投正方代表

出身四川、28年前嫁到台灣的花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，雖然17年前已取得中華民國身分證，但因內政部查核發現她有中華人民共和國國籍，8月1日起遭解除職務，成為全台首位因陸籍問題遭解職的村里長。 對於「依法解職」，內政部搬出「國籍法」表示，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職日1年內完成放棄並提出佐證資料；未依規定辦理，由鄉鎮市區公所依法解除公職，解職處分效力，自其就職日起生效。 上述規定，若用於其他「外國」，應無爭議；然而，兩岸之間硬用「國籍法」，於憲於法，都有不小的爭議。 於憲部分，依中華民國憲法及憲法增修條文，兩岸並非兩國，儘管獨派及民進黨或其支持者並不認同，但憲法相關條文的白紙黑字，除非修憲改去，否則無法抹去兩岸目前仍屬特別關係的定位。

2025-08-04 12:46