影／行政院長卓榮泰南下勘災 丹娜絲颱風特別條例行政院會本周可通過

颱風丹娜絲風災後迄今29天，行政院上周成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助台南各地區屋損修繕工作，行政院長卓榮泰今也到柳營視察修繕工程，針對丹娜絲特別條例草案進度，卓榮泰強調本周將先通過行政院會，並送立法院審議，會盡速完成，加速居民災後家園重建。

卓榮泰表示，行政院在7月30號成立前進指揮所，針對風災屋損修繕的部分，在短短不到一個禮拜的時間，有400多戶登記接洽，且已有150多戶已經簽約，這是一個新的模式開始，後續將要求透過該模式的經驗全力加速推動，「把前進指揮所變成加速指揮所」。

他也提到，水利署、台水公司等2單位共有29個營造廠商願意投入，特別感謝這些營造工會廠商在災民受到巨大變化時，可全心全意且不計成本投入，更講求效率，相信未來在公共工程上也會有很好的合作與配合，也是一個好的基礎。

卓榮泰說，災後復原慰助金、上工津貼獎勵及媒合等各項獎勵，這些都是過去所沒有的，「以前我們很少遇到像這樣的風災」，從颱風丹娜絲到現在整整1個月持續不斷地大雨，其中，在高雄山區累積的雨量已超過2800毫米，已經超過當年莫拉克颱風。

卓榮泰認為，這樣的情況已非單一縣市能夠處理的能量，因此也成立前進指揮所，同時在經濟部發起下，已有電器廠商捐助冷氣、洗衣機及除濕機等電器設備到災區，希望能繼續號召更多廠商加入，優先把設備捐助給中低收入戶，幫助他們重建家園。

卓榮泰提到，經政府衡量相關財政狀況下，針對中低收入戶的受災戶將優先由政府來處理，不必讓受災戶支出費用，另外，丹娜絲颱風特別條例草案目前正在討論當中，且已匡列約300億經費，後續會在加入0728豪雨、高雄及屏東等各地災情，數字肯定會再往上加。

卓榮泰強調，政府立場是願意把國家、也應該把國家經費資源，放在受災戶及災區身上，讓大家能夠盡速恢復生活正常，未來丹娜絲颱風特別條例一定會把整個0728豪雨受災情況一併併入條例，也併入特別預算，預計本周先通過行政院會，後續將送立法院審議，會盡速完成。