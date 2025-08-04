快訊

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／行政院長卓榮泰南下勘災 丹娜絲颱風特別條例行政院會本周可通過

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
行政院長卓榮泰今到柳營視察屋損修繕作業，現場也緊牽黃姓受災戶的手，並感謝受災戶體諒，政府將加速推動相關作業，協助災區儘早恢復家園及正常的生活。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰今到柳營視察屋損修繕作業，現場也緊牽黃姓受災戶的手，並感謝受災戶體諒，政府將加速推動相關作業，協助災區儘早恢復家園及正常的生活。記者萬于甄／攝影

颱風丹娜絲風災後迄今29天，行政院上周成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助台南各地區屋損修繕工作，行政院長卓榮泰今也到柳營視察修繕工程，針對丹娜絲特別條例草案進度，卓榮泰強調本周將先通過行政院會，並送立法院審議，會盡速完成，加速居民災後家園重建。

卓榮泰表示，行政院在7月30號成立前進指揮所，針對風災屋損修繕的部分，在短短不到一個禮拜的時間，有400多戶登記接洽，且已有150多戶已經簽約，這是一個新的模式開始，後續將要求透過該模式的經驗全力加速推動，「把前進指揮所變成加速指揮所」。

他也提到，水利署、台水公司等2單位共有29個營造廠商願意投入，特別感謝這些營造工會廠商在災民受到巨大變化時，可全心全意且不計成本投入，更講求效率，相信未來在公共工程上也會有很好的合作與配合，也是一個好的基礎。

卓榮泰說，災後復原慰助金、上工津貼獎勵及媒合等各項獎勵，這些都是過去所沒有的，「以前我們很少遇到像這樣的風災」，從颱風丹娜絲到現在整整1個月持續不斷地大雨，其中，在高雄山區累積的雨量已超過2800毫米，已經超過當年莫拉克颱風。

卓榮泰認為，這樣的情況已非單一縣市能夠處理的能量，因此也成立前進指揮所，同時在經濟部發起下，已有電器廠商捐助冷氣、洗衣機及除濕機等電器設備到災區，希望能繼續號召更多廠商加入，優先把設備捐助給中低收入戶，幫助他們重建家園。

卓榮泰提到，經政府衡量相關財政狀況下，針對中低收入戶的受災戶將優先由政府來處理，不必讓受災戶支出費用，另外，丹娜絲颱風特別條例草案目前正在討論當中，且已匡列約300億經費，後續會在加入0728豪雨、高雄及屏東等各地災情，數字肯定會再往上加。

卓榮泰強調，政府立場是願意把國家、也應該把國家經費資源，放在受災戶及災區身上，讓大家能夠盡速恢復生活正常，未來丹娜絲颱風特別條例一定會把整個0728豪雨受災情況一併併入條例，也併入特別預算，預計本周先通過行政院會，後續將送立法院審議，會盡速完成。

另外，針對媒體問及普發1萬元進度，卓榮泰並未回應，隨即與經濟部長郭智輝、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、賴惠員等人，聽取相關單位簡報，同時關心慰問受災戶。

行政院上周成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助台南各地區屋損修繕工作，行政院長卓榮泰今也到柳營視察修繕工程。記者萬于甄／攝影
行政院上周成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助台南各地區屋損修繕工作，行政院長卓榮泰今也到柳營視察修繕工程。記者萬于甄／攝影

行政院 卓榮泰 丹娜絲颱風

延伸閱讀

台灣對等關稅20% 政院：白宮文件證明為暫時性稅率

經貿辦：台美關稅談判持續中 卓揆赴立院報告不宜過早

救災不分藍綠 柯志恩挺0728豪雨納入重建特別條例

颱風剛走又遇豪大雨 政院拍板「丹娜絲災後特別條例」擴大適用

相關新聞

影／行政院長卓榮泰南下勘災 丹娜絲颱風特別條例行政院會本周可通過

颱風丹娜絲風災後迄今29天，行政院上周成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助台南各地區屋損修繕工作，行政院長卓榮泰今也到柳營...

核三公投在即 專家：最快1年可恢復到停機待命狀態

核三重啟全國性公投8月23日登場，中選會8月7日起舉辦5場電視發表會或辯論會，正方代表清華大學工程與系統科學系特聘教授葉...

指大支領2千萬「忠誠換生存」不可恥 Cheap揪爭議：邊拿錢邊說堅持

饒舌歌手大支推出新歌《辣的》，內容被質疑影射其他藝人、批評在野黨，引發社會對政府補助使用的爭議。不過，網紅Cheap在社群上表示，針對政治立場鮮明的創作者而言，接受政府補助並非可恥...

20%暫時稅率？童子賢：要什麼條件？商業談判偶爾能適度公開

美國政府上周公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統定調為「暫時性稅率」，和碩集團董事長童子賢今天表示，面對美方擺出高壓姿態...

台灣關稅20％成定局？政院引白宮文件重申：暫時性稅率

美國貿易代表葛里爾近日強調新關稅「基本已定」，短期內沒有調整空間。行政院4日說明，美方先對我公布的20%為暫時性稅率，雙...

表態挺核三延役挨批轉彎 侯友宜重申：安全無虞下延役「以核減煤」

823核三延役公投，新北市長侯友宜日前表態，核電是很棒的選項，只要安全無虞核三該延役就延役，遭民進黨議員質疑為黨意轉彎。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。