快訊

中國海警騷擾東沙！疑測試海巡應變力 對峙22小時航向多變還關AIS

八炯被爆「效法納粹走極端」 德國在台協會粉專遭洗版「別雙標」

連日豪雨致災？民眾爆橋梁出現裂痕 高鐵緊急澄清

指大支領2千萬「忠誠換生存」不可恥 Cheap揪爭議：邊拿錢邊說堅持

聯合新聞網／ 綜合報導
「辣的」由大支、民進黨立委伍麗華助理楊舒雅、網紅閩南狼合作，當中歌詞「相信音樂，屁，笑話。我看是相信草紙」，字幕翻譯寫成RMB，被質疑是諷刺五月天賺人民幣。 圖擷自「辣的」MV
「辣的」由大支、民進黨立委伍麗華助理楊舒雅、網紅閩南狼合作，當中歌詞「相信音樂，屁，笑話。我看是相信草紙」，字幕翻譯寫成RMB，被質疑是諷刺五月天賺人民幣。 圖擷自「辣的」MV

饒舌歌手大支推出新歌《辣的》，內容被質疑影射其他藝人、批評在野黨，引發社會對政府補助使用的爭議。不過，網紅Cheap社群上表示，針對政治立場鮮明的創作者而言，接受政府補助並非可恥，而是面對市場現實下的「生存策略」，但也指出大支的問題癥結點。

這起事件源於國民黨立委王鴻薇披露，大支經營的「人人有功練音樂工作室」，自民國111年至114年間獲得文化部與台灣證券交易所補助共計逾2029萬元，其中證交所的補助來自由總統賴清德擔任會長的中華文化總會函文推薦。王鴻薇批評，這等同於「奉旨給飯」，並要求總統對此公開說明。

但Cheap在臉書以「吃補助飯又怎樣」開頭發文，指出像大支這類立場鮮明的藝人，長期難以獲得主流商業支持，許多品牌與廠商因避免政治爭議而選擇避開，因此這些創作者只得退出市場，轉向尋求政府資源。他寫道「新的食物鏈」因而誕生：「他們不再取悅消費者，而是取悅政府；不靠流量變現，而是靠政府發案；不怕市場淘汰，只怕政黨輪替。」

Cheap進一步分析，政府對這些人提供補助的邏輯，其實與資本主義並無本質差別，只是前者看「忠誠」，後者看「受眾」。他認為，這套模式本身無可厚非，「但一邊拿補助，一邊罵五月天賺人民幣、出賣靈魂，說自己有多堅持，那就有點奇怪了。」

Cheap也強調，他所評論的對象是「立場鮮明」並涉入政治表態的創作者，並非所有接受文化部補助的藝文從業者。他舉例，如歌仔戲、皮影戲等傳統藝術長期依賴補助，但其內容並未涉政治，與此事件性質截然不同，「如果今天有人拿政府錢唱歌仔戲，內容是罵五月天或罵在野黨，那當然也是值得質疑的」。

爭議歌曲《辣的》由大支、民進黨立委伍麗華助理楊舒雅與網紅閩南狼合作，當中一句歌詞「相信音樂，屁，笑話。我看是相信草紙」被認為暗指五月天及其所屬的「相信音樂」，尤其字幕將「草紙」翻譯為「RMB」，更引發外界聯想是諷刺五月天及其所屬唱片公司「相信音樂」賺人民幣。

對此，大支本人回應表示，歌曲並非針對特定對象，也非所謂「罷免之歌」，他也坦言這次風波讓他聽見了不同觀點，未來會以更開放的角度進行創作與表達。

Cheap 大支 閩南狼 五月天 王鴻薇 文化總會

延伸閱讀

王鴻薇：大支4年拿國家2千萬 大支回應：「辣的」非罷免之歌

歌曲遭疑影射五月天 大支回應：無針對特定人或團體

賴清德親自點名？王鴻薇控歌手大支獲補助 文總駁：沒有特殊待遇

曝證交所「奉旨給飯」大支 王鴻薇嗆賴清德好好交代

相關新聞

核三公投在即 專家：最快1年可恢復到停機待命狀態

核三重啟全國性公投8月23日登場，中選會8月7日起舉辦5場電視發表會或辯論會，正方代表清華大學工程與系統科學系特聘教授葉...

指大支領2千萬「忠誠換生存」不可恥 Cheap揪爭議：邊拿錢邊說堅持

饒舌歌手大支推出新歌《辣的》，內容被質疑影射其他藝人、批評在野黨，引發社會對政府補助使用的爭議。不過，網紅Cheap在社群上表示，針對政治立場鮮明的創作者而言，接受政府補助並非可恥...

823公投懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂

當前全球面臨氣候變遷與能源轉型雙重壓力，台灣也正處在電力穩定與能源結構調整的關鍵時刻。114年8月23日即將舉行的全國性公民投票「重啟核三公投」，不僅涉及能源政策的方向選擇，更關係到國家供電安全地區發展、核能安全與地方民眾的生活福祉，成為社會高度關注的焦點議題。

救災不分藍綠 柯志恩挺0728豪雨納入重建特別條例

高雄市長陳其邁及高雄8位立委向中央請命，盼將0728豪雨納入丹娜絲颱風災後重建特別條例。國民黨立委柯志恩表示，救災不分藍...

【專家之眼】聯合政府會成為賴清德的出路？

在726大罷免挫敗後，台灣政局出現震盪，府會對立加深，執政黨內鬨，施政推動陷入更大挑戰。此時，賴清德如何尋求出路，成為能...

【總編開箱】如何避免淪2大鯨魚夾擊的小蝦米 賴政府該看看南韓怎麼做

韓劇財閥家的小兒子中，有一幕是李星民飾演的「陳養喆」詢問孫子，被鯨魚夾殺的小蝦米如何生存，劇中探討的是當年南韓半導體如何在美日兩大強國間求生；類似情節，在當今美國總統川普對全球發起的關稅戰再次上演，南韓與台灣都面臨要在美中加深的競爭中求生存的挑戰，不管是守住國內業者的利益還是農業紅線，賴政府終究得面對被民意檢驗與比較，或許該看看南韓是如何靈活走在地緣政治鋼索上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。