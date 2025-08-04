指大支領2千萬「忠誠換生存」不可恥 Cheap揪爭議：邊拿錢邊說堅持

饒舌歌手大支推出新歌《辣的》，內容被質疑影射其他藝人、批評在野黨，引發社會對政府補助使用的爭議。不過，網紅Cheap在社群上表示，針對政治立場鮮明的創作者而言，接受政府補助並非可恥，而是面對市場現實下的「生存策略」，但也指出大支的問題癥結點。

這起事件源於國民黨立委王鴻薇披露，大支經營的「人人有功練音樂工作室」，自民國111年至114年間獲得文化部與台灣證券交易所補助共計逾2029萬元，其中證交所的補助來自由總統賴清德擔任會長的中華文化總會函文推薦。王鴻薇批評，這等同於「奉旨給飯」，並要求總統對此公開說明。

但Cheap在臉書以「吃補助飯又怎樣」開頭發文，指出像大支這類立場鮮明的藝人，長期難以獲得主流商業支持，許多品牌與廠商因避免政治爭議而選擇避開，因此這些創作者只得退出市場，轉向尋求政府資源。他寫道「新的食物鏈」因而誕生：「他們不再取悅消費者，而是取悅政府；不靠流量變現，而是靠政府發案；不怕市場淘汰，只怕政黨輪替。」

Cheap進一步分析，政府對這些人提供補助的邏輯，其實與資本主義並無本質差別，只是前者看「忠誠」，後者看「受眾」。他認為，這套模式本身無可厚非，「但一邊拿補助，一邊罵五月天賺人民幣、出賣靈魂，說自己有多堅持，那就有點奇怪了。」

Cheap也強調，他所評論的對象是「立場鮮明」並涉入政治表態的創作者，並非所有接受文化部補助的藝文從業者。他舉例，如歌仔戲、皮影戲等傳統藝術長期依賴補助，但其內容並未涉政治，與此事件性質截然不同，「如果今天有人拿政府錢唱歌仔戲，內容是罵五月天或罵在野黨，那當然也是值得質疑的」。

爭議歌曲《辣的》由大支、民進黨立委伍麗華助理楊舒雅與網紅閩南狼合作，當中一句歌詞「相信音樂，屁，笑話。我看是相信草紙」被認為暗指五月天及其所屬的「相信音樂」，尤其字幕將「草紙」翻譯為「RMB」，更引發外界聯想是諷刺五月天及其所屬唱片公司「相信音樂」賺人民幣。

對此，大支本人回應表示，歌曲並非針對特定對象，也非所謂「罷免之歌」，他也坦言這次風波讓他聽見了不同觀點，未來會以更開放的角度進行創作與表達。