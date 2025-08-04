救災不分藍綠 柯志恩挺0728豪雨納入重建特別條例

高雄市長陳其邁及高雄8位立委向中央請命，盼將0728豪雨納入丹娜絲颱風災後重建特別條例。國民黨立委柯志恩表示，救災不分藍綠，她也懇請卓榮泰院長，能傾聽高雄不分黨派的聲音，從善如流，將0728豪雨納入適用範圍。

7月28日至今高雄豪雨未停，連日豪雨已經在高雄山區造成嚴重災情，災後復建亟需中央挹注資源，包括高雄市長陳其邁，以及民進黨立委一致向行政院長卓榮泰請命，盼將0728豪雨造成的影響，納入丹娜絲颱風災後重建特別條例，擴大資源，加速復原，讓災民早日恢復正常生活。