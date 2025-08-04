閩南狼爆八炯仿納粹走極端 楊蕙如嘆726大退潮可憐是這群人
網紅閩南狼昨深夜透過影片指控近來一起參與罷團活動的網紅八炯，是以仿效納粹方式煽動群眾行動。「卡神」楊蕙如深夜則在臉書嘆，八炯和閩南狼翻臉早意料之中。只是可憐那麼多熱血、單純善良的台派支持者被操弄利用。
自稱反共網紅的閩南狼陳柏源昨深夜透過影片，指控過去的戰友八炯走向極端、操弄群眾情緒，甚至模仿納粹煽動民意。陳柏源在深夜的影片還揭露先前八炯曾私下傳Line的訊息，表示正在研究納粹、怎麼操控群眾情緒，還說想革命找一個群體變成猶太人，甚至發起煽動。
閩南狼說，他原本一開始是全心全意相信八炯，但後來發現八炯思想愈來愈極端，並稱「納粹言論」是壓垮他的最後一根稻草，強調這支影片不是私人恩怨，而是一場出於信仰的告白，「如果我繼續沉默，我就是幫兇。」
閩南狼昨天深夜的這支影片一放出，馬上引發網路社群熱議，包括卡神楊蕙如深夜也在臉書貼文，表示對於八炯和閩南狼的翻臉，其實早在意料之中。只是可憐了那麼多可憐的、熱血的、單純善良的台派支持者，被他們操弄利用。
楊蕙如說，726只是大海嘯大退潮的開始，大家做好準備迎接衝擊了嗎？楊還在文末寫道「先知先覺猶寂寞，人間清醒幾多難。」
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