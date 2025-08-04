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【專家之眼】聯合政府會成為賴清德的出路？

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
大罷免失敗，身兼民進黨主席的賴清德總統7月30日在中常會上，向所有投入的公民團體與支持者致歉。圖／民進黨提供
大罷免失敗，身兼民進黨主席的賴清德總統7月30日在中常會上，向所有投入的公民團體與支持者致歉。圖／民進黨提供

在726大罷免挫敗後，台灣政局出現震盪，府會對立加深，執政黨內鬨，施政推動陷入更大挑戰。此時，賴清德如何尋求出路，成為能否穩定政局、重建民心的關鍵。

首先，政府改組是穩定政局的首要任務。大罷免不僅重創民進黨聲望，也使立法院權力格局更為不利，若行政團隊不及時整頓，政策推動恐步履維艱。賴清德須盤整內閣人事，延攬跨黨派及專業人才入閣，展現務實而包容的態度，尤其經濟部與教育部更是首當其衝。

其次，聯合政府更是突破立法院僵局的重要選項。若民進黨仍堅持單獨施政，法案及預算恐再三受阻，衝擊國家運作。賴清德若能跨出一步，與藍白政黨建立穩定協作，邀請異議陣營人士加入內閣，將有助於化解政治對立，並重建民眾對執政體制的信任。

在經濟及兩岸政策上，開放觀光被視為恢復信心的突破口，旅遊業是最能迅速帶動人流及消費的產業。賴清德表態願意在「對等尊嚴、互利共榮」原則下逐步開放兩岸觀光。並可透過台灣的「文旅會」與中國的「海旅會」先行協商，循序開放團客旅遊，以降低政治與安全風險。

還有，澳門成為關鍵突破點。澳門是中國大陸唯一一個台灣民眾入境不需台胞證可以入境的地區，具備特殊性和象徵意義。目前雙方的辦事處均已停擺，若能先行加以激活，不僅可促進觀光、投資及文化交流，更是對外發出務實交流的積極訊號。此舉能夠在不觸碰兩岸敏感政治紅線的情況下，為後續更大規模改善兩岸關係創造空間。

總體而言，民進黨大罷免大失敗之後，賴清德必須展現兼具決斷力與靈活性的領導。政府重組、聯合政府、開放觀光與激活澳門，將是可行的重建路徑。若能妥善執行，台灣或可在政局不安之際找到新的平衡，也為後續的兩岸交流創造更大空間。

大罷免 賴清德 民進黨

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