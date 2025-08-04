民團控成屠殺巴人幫凶 外交部澄清：無資助以國屯墾區計畫

民間團體昨在外交部前抗議台灣考慮資助屯墾區的醫療計畫，稱這讓台灣成屠殺幫凶，外交部在屯墾區投資醫療建設不是結善緣，是跟國際樹敵；他們要求外交部長林佳龍出來面對，還要求公布所有在屯墾區的計畫。

外交部回應表示，我國政府目前並無資助以色列賓雅敏地區的具體計畫，外交部尊重我國公民社會團體言論自由及對我國外交工作所表達的意見；自二○二三年十月七日以哈戰爭發生以來，我國持續關注當地區域情勢發展，並與友好及理念相近國家密切聯繫，對受戰亂影響者提供必要的關懷及人道協助。

我國駐以色列代表李雅萍七月六日前往以色列賓雅敏行政區轄訪，考察人道與醫衛基礎建設，與以方交換意見；至少三家以色列媒體報導，台灣將提供大筆援助。因屯墾區存在政治敏感性，過去投入屯墾區人道援助的多是非政府組織，若成案，台灣可能是第一個國家。

民間團體以「丟臉丟到家」形容這項計畫，昨在外交部前面敲著鍋子，高喊外交部丟臉，幫助以色列殖民政權，要求賴清德總統、林佳龍和李雅萍「認罪」；民間團體上演行動劇抗議，將象徵沾滿巴勒斯坦鮮血的染紅玩具鈔，貼在以色列及中華民國的國旗上。