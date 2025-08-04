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「統一」、「反台獨」是違法言論？李文忠：曹興誠說法有如法西斯

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷程嘉文／台北報導

民進黨發動大罷免失利，台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓。游盈隆昨天再批評曹為罷免團體站台時的發言荒腔走板，竟然聲稱可惜國會多數沒拿回來，否則第一件事就要宣布「統一是違法言論」、「反台獨也是反對台灣人主權的違法言論」，游稱此言毫無基本人權和言論自由觀念，大罷免還能不大失敗嗎？

游盈隆也藉藝人林淑容成名曲「昨夜星辰」歌詞開酸，「昨夜的興誠已墜落」、「今夜興誠，今夜興誠，終於墜落」。

民進黨前立委李文忠則表示，曹興誠的說法是「法西斯式台灣民族主義論述」，反而會讓外人覺得還好大罷免沒有成功。

李文忠說，自己是台獨分子，絕對反共、反侵略、反併吞，追求並保衛自由民主的制度及生活方式，然而，從理念角度出發，台灣如果放棄人權法治的立國原則，那麼反共反極權是為了什麼？還剩下什麼？從利害角度出發，不能把「民主進步」的招牌、信念、本錢輸掉，放任這種言論不管或不敢得罪，對公民團體及民進黨的傷害大不大？

針對游盈隆說自己是鐵桿正綠，「死了燒成灰還是綠的」等說法，曹興誠昨反嗆「那是因為他有色盲」，民進黨內不敢再講獨立的綠營大佬，「請回頭照鏡子看自己是否已經變色」。

台獨 曹興誠 李文忠

延伸閱讀

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想宣布統一言論違法…李文忠批曹興誠說法「法西斯」提醒綠營小心

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