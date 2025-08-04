王鴻薇：大支4年拿國家2千萬 大支回應：「辣的」非罷免之歌

歌手大支新歌「辣的」獲政府補助，內容卻攻擊其它藝人及在野黨，國民黨立委王鴻薇揭露，不只文化部補助，證交所更是「奉旨給飯」，因為就是由總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助的，賴清德總統應向社會好好交代。

文總昨回應稱，個別委員所言並非事實，文總是非營利之社團法人，與證券交易所的合作，跟平時發函邀請支持台灣文化的企業參與並無不同；補助款在申請、使用及核銷都是依規定辦理，沒有任何特殊待遇，更不可能有所謂「總統點名」的情況。

不過，因涉京華城等案被羈押禁見的民眾黨前主席柯文哲，其妻陳佩琪昨在臉書發文，質疑補助是否合法，並呼籲檢察官應主動查明，不能裝作不知道。

「合法的飯不要嗎？」王鴻薇指出，文化部在民國一一一到一一四年間，給大支公司「人人有功練音樂工作室」一○二九萬七○一九元，而證交所從一一二到一一四年間，給了一千萬元，四年內從國家拿了至少二○二九萬七○一九元，對一家資本額十萬元的一人獨資公司來說，應是一筆不小的數目。

王鴻薇還揭露，證交所於民國一一二年到一一四年逐年補助給大支的金額分別是三百萬元、三五○萬元、三五○萬元，平均一年三百多萬元的納稅錢，檢視證交所YouTube頻道，近三年影片流量逐年分別為四點九萬次、四千次、二六七次，不論藝術性、流量，都無法產生宣導效果。

王鴻薇批評證交所「奉旨給飯」，千萬補助就是中華文化總會去函要求補助，項目為「自由捐贈」，換言之，大支就是前總統蔡英文和賴清德點名可以拿「合法的飯」；也就不難理解大支大剌剌拿著國家補助，攻擊國民黨、五月天和相信音樂了。

大支昨晚在臉書回應表示，「辣的」並不是針對任何特定個人或團體而寫的，更不是所謂的「罷免之歌」；這次事件延伸出許多風波，這些聲音讓他看見了不同的觀點，也提醒他，未來在創作與表達時，可以用更開放、多元的角度去看待每一件事。