陸配村長遭解職／全台5村里長具陸籍「心裡不是滋味」

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華成為全國首名因陸籍問題遭解職村長，內政部查全台有五位村里長具陸籍身分，新北二名、北市一名、桃園一名。其中四位都認為政府做法違憲，讓人感覺「不是滋味」。

鄧萬華表示，她是來台照顧公婆多年的媳婦、獨自撫養三個孩子的母親，也是六年前罹患漸凍症丈夫的全職照護者；三年前投入村長選舉當選，任期還沒做完就遭解職，突然沒收入讓家庭經濟陷入困難，孩子要讀書，丈夫也要照顧，只能做零工扛家計。

「選村長時政府為何不提出？」鄧萬華說，她願意無條件永不恢復中國國籍、不返回原籍地、不聯絡原親屬，拿的是中華民國護照，不是中華人民共和國護照，無奈政府強調意識形態，「我們不是外人，只是還沒被制度好好承認的家人」。

中和區崇南里長林秀貞在丈夫去年過世後，代夫出征投入補選延續丈夫的棒子，上任一年即遇上清查國籍問題。林不滿地說，廿多年前取得台灣身分證時，手續都按照規定，從頭到尾根本沒有「喪失中國籍」相關文件，如何提供不存在的東西。

桃園市新屋區蚵間里長彭小林嫁來台灣卅二年，二○二二年參選里長當選，是桃園首名新住民里長；今年初也被查出中國籍，她強調自己是選民一票一票選出，政府硬搞就是違憲。

土城區延壽里長滕月蘭是第二任里長，來台超過廿五年，廿年前領到身分證。她說，「該補的資料都補了，再這樣，真的讓人心裡不是滋味」。