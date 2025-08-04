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冷眼集／陸配村長未棄陸籍遭解職 不能非不為…卻成原罪

聯合報／ 本報記者羅印冲

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因被指具大陸國籍而遭解職，成為首位因陸籍問題被解職的村里長。事實上，她早在十七年前就取得中華民國身分並依法當選公職，在兩岸特殊情勢下，放棄大陸國籍對她來說是「不能也，而非不為」，政府明知這種兩難，卻又為難這些為台灣生兒育女的陸配母親，這難道不是另一種撕裂台灣社會的作為嗎？

兩岸關係複雜且特殊，在身分認定上，無論憲法或兩岸條例，我方均未將大陸人民視同外國人，因此是以「戶籍」而非「國籍」為認定基準。在此原則下，我方只有對「外國人」，才有要求其放棄國籍的問題。實際上，對岸也不可能發給陸配「放棄大陸國籍」的證明。

政府依據規範外國人的國籍法，要求擔任公職陸配提出放棄大陸國籍的文件，這是強人所難，陸配就算想配合也做不到；且以國籍法處理陸配權益，也有違憲、打「兩國論」疑慮。

對內政部依據國籍法規定的解釋和處置，陸委會昨表示「尊重」。但陸委會是兩岸條例的主管機關，理應更捍衛該條例涵蓋的適用對象之權利和義務規範，對於陸配面臨的兩難處境，陸委會最清楚狀況，如今卻任由內政部以國籍法處置，還以事不關己態度表示尊重，完全失去陸委會該有的立場。

這不是賴政府首次拿陸配身分開刀，南投縣前議員、陸配史雪燕去年底就遭內政部以違反國籍法解除議員公職。此後政府更要求上萬名已在台設籍、取得台灣身分的陸配或其子女繳交「大陸除籍證明」，否則就要註銷在台戶籍。

賴政府上任以來，透過行政解釋無限上綱，陸配群體如同帶有原罪，在社會上遭受異樣眼光，他們的下一代則在校園、日常生活被歧視看待，這就是賴總統掛在嘴上的「團結」嗎？

陸配 國籍 兩國論

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