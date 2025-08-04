普發現金政院擬排富 綠委：遞出朝野對話可能

因應美國對等關稅，行政院會本周四將拍板強化韌性特別預算，九三○億元產業支持預算是否加碼仍待部會盤點。此外，在關稅稅率最終數據出爐後，政院有意提出特別條例修正草案，傳普發現金仍會執行但設「排富條款」；在野質問，當初審法案時為何不提意見？批政策隨政治利益轉彎。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，修正草案是遞出朝野對話的可能，普發現金的條件與資格，未來若可以在行政、立法間獲得共識，也許有達到合憲的可能。但她也表示，還沒看到行政院方案，在野黨是否願意一起達成合憲的程序，還要溝通，民進黨團內部也要再討論。

民眾黨主席黃國昌昨天說，行政院要提什麼修正案，就大方提出來，怎麼連一個影子都沒有，還企圖透過媒體「拔草測風向」。

但對於傳將設排富條款，政院未證實，僅稱會以國家財政結構、各項施政優先順序及朝野溝通方式，做更多明顯、具體、有效的調整；針對原先立院三讀的特別條例中有違憲部分，則會適時聲請釋憲。

「就看政院想怎麼做，大家都可以修法。」國民黨立委陳玉珍指出，若行政院要修掉普發現金，國民黨立法院黨團會將國土防衛韌性預算換成普發現金財源，這樣不用舉債；國民黨立委林沛祥則說，政院若要如此，當初為何不針對立院提的版本做出修正？