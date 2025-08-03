卓揆：周四通過丹娜絲特別條例

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日中南部又下起豪大雨，行政院長卓榮泰昨表示，災後緊急復原及對災民損害救助工作是目前首要工作，今起若地方交通狀況好轉，行政團隊將至各地察看第一線狀況，本周四行政院會將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案。

為加速災後復原腳步，行政院近日陸續拍板受災戶租金補貼加碼、修繕貸款利息補貼、重建獎勵、租稅減免及協助地方政府成立危老重建輔導團，並公布風災家園復原慰助金方案、推出最高三萬元的「上工津貼補助金」，還有店家、攤商慰助金，並提出四年一千億元系統性治水計畫，改善抽水機設備調度。

卓榮泰昨赴中央災害應變中心關注災情整備，並與幾名縣市長視訊連線，了解地方政府應變整備情形及災防需求。卓揆會中允諾，若台南抽水設備不足，中央將協助；針對台廿線及台廿九線因部分道路坍方暫時性封閉，他也指示交通部公路局協助搶通。

針對高雄市長陳其邁提出高雄那瑪夏區民生大橋改建工程、桃源區塔拉拉魯芙橋修復等，卓揆說，中央也會評估考量，希望相關工程提前完成。