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審計部：下水道監測站異常 逾7成未回報

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
雨水下水道箱涵示意圖。圖／新北水利局提供
雨水下水道箱涵示意圖。圖／新北水利局提供

審計部日前公布一一三年度中央政府總決算審核報告，指國土署耗資數億建構下水道監測系統，卻有八五七件監測站異常，站點比率逾半，其中未回報率高達百分之七一點八八；國土署回覆，已協助市縣政府改善。藍白立委齊批，中央花這麼多預算治水，應檢討成效；綠營立委則說，治水要中央地方合作，該改進就改進。

審計部報告指出，內政部二○二二年到二○二六年「都市總合治水建設計畫」總經費高達廿億元，當中由國土署委託各市縣政府辦理「雨水下水道即時水情監測系統建置計畫」，至去年已核撥四億四○一一萬餘元，建置一四二三處水位監測站，但去年六至八月間有八五七件監測站介接異常，其中僅二四一件有市縣政府於系統登錄回報，其餘六一六件皆未回報或修正，未回報比率高達百分之七一點八八，且其中二一五處監測站甚至重複發生兩次以上異常。

報告點名，去年七月凱米颱風期間，新北市、台中市、台南市、高雄市、澎湖縣等五市縣內十七處水位監測站未能正確回報水位資訊，甚至包含淹水災情嚴重的台南市安南區、高雄市三民區。另外，台北、新北、桃園部分水位監測站於淹水區域的量測結果，與市民眾通報有差。

國土署回覆，會提供市縣政府確認修正，並就回報處理異常情形，要求市縣政府督促廠商確實填報；另也已函請各市縣政府重新檢視水位監測站位置的妥適性，使水情監控能反映都會區道路積淹水情形。

國民黨立委王育敏表示，花了那麼多預算就是要落實，是設計或執行的問題，中央和國土署應好好檢討。民眾黨立委林國成說，連最基本的監控都做不好，台南、嘉義花的錢尤其多，政府要加油，不要推拖。

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