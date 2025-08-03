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不畏青鳥出征！同黨議員再聲援王世堅 狠酸綠營：做好自己角色
今年3月全台大罷免風潮下，民進黨高雄市議員黃明太在議會提出諫言，強調民進黨不能只有一種聲音，不能成為一言堂，引發綠營支持者不滿。針對近日因呼籲停止823罷免的立委王世堅引起綠營反彈一事，黃明太有感而發說，黨內同志如果有60個王世堅，立法院怎會不過半？
立委王世堅日前送衛生紙給民進黨總召柯建銘，且在中常會喊話呼籲總統賴清德停止大罷免，事後王遭多名綠委砲轟，且被青鳥出征。
黃明太說，身在台灣，今有無限的感慨！黨內同志如果有60個王世堅，立法院怎會不過半？
他表示，對人民、國家及黨盡忠是一個政治參與者應該要具備的條件，黨籍從政者在職位上盡力做好自己的角色讓人民認同，人民當然也會認同及支持該黨，這不是對政黨盡忠嗎？
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