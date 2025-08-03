綠營批侯友宜讚「核三延役」 黃國昌反酸：先反省錯誤的能源政策

民眾黨推核三延役公投，國民黨新北市長侯友宜指是很棒的選擇，民進黨議員批侯核能政策轉彎。民進黨主席黃國昌今天說，綠營批侯前，可能要先反省錯誤的能源政策。已用納稅錢3000億元補台電，電價漲了4次，供電還不穩定。國際友人也提出善意呼籲，民進黨政府應該要聽得進去。

黃國昌今由新北市汐金萬服務處主任陳語倢陪同，前往汐止夢想社區參加社區活動時接受媒體訪問。有記者提問時說，近期舉行核三延役說明會，侯友宜說核三延役是很棒的選擇，被民進黨議員批評核能政策轉彎，詢問黃國昌有沒有跟侯友宜討論過核能的問題？

黃國昌表示，到目前為止，沒有特別跟侯友宜談過這個問題，不過他覺得民進黨的議員，要批評侯友宜之前，可能民進黨自己要先好好徹底地反省民進黨錯誤的能源政策。過去這幾年，民進黨錯誤的能源政策，讓台灣付出了多少代價？

黃國昌說，人民用納稅錢去補台電，已經補了3000億元，電費調漲了4次，結果台電的供電還不穩定。整個能源政策，大家看到的是只有「綠友友」，綠營的那些權貴大家吃香喝辣，賺得非常的飽，還引發了一連串的弊案，造成台灣生態的破壞。

黃國昌建議民進黨政府，應該自己好好地先冷靜下來，重新檢討跟反省。何況從台灣的地緣政治角度來講，國際上面非常支持台灣，對抗中國對台灣侵略的美國，還有相關的智庫，其實都已經很清楚的發出警訊。目前民進黨的能源政策，根本上韌性是不足的，相信這麼多國際友人對台灣提出這麼多善意的呼籲，民進黨政府應該要可以聽得進去。