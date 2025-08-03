傳普發現金政院擬排富　吳思瑤：遞出朝野對話可能

媒體報導，政院另將提特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，修正案是遞出朝野對話的可能，普發現金的條件與資格，未來若可以在行政、立法間獲得共識，也許有達到合憲的可能。

媒體報導，7日舉行的行政院會將通過新台幣5450億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算，送請立法院審議，其中包括2350億元的普發現金，且在最終關稅數據出爐後，政院另將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。

吳思瑤晚間接受中央社記者訪問時表示，特別條例不會只關注在普發現金部分，由於政院可能會再調整因應關稅的支持方案，並要關注擴大產業支持，民進黨團會等行政院送出修正草案後，再討論並交換意見。

吳思瑤說，特別條例中包括產業紓困預算、國土安全韌性預算，以及被藍白加入的普發現金，而普發現金這部分是違憲的；修正案是行政院遞出朝野對話的可能，普發現金的條件與資格，未來若可以在行政、立法間獲得共識，也許有達到合憲的可能。

吳思瑤表示，因為還沒看到行政院方案，民進黨團認為由立法院修法要普發現金是違憲的，在野黨是否願意一起達成合憲的程序，還要跟在野黨溝通，民進黨團內部也要再討論。