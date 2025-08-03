快訊

豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

又一家！台中海線知名建商爆財務危機 急公告「全面停工」

傳普發現金政院擬排富　吳思瑤：遞出朝野對話可能

中央社／ 台北3日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。中央社
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。中央社

媒體報導，政院另將提特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，修正案是遞出朝野對話的可能，普發現金的條件與資格，未來若可以在行政、立法間獲得共識，也許有達到合憲的可能。

媒體報導，7日舉行的行政院會將通過新台幣5450億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算，送請立法院審議，其中包括2350億元的普發現金，且在最終關稅數據出爐後，政院另將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。

吳思瑤晚間接受中央社記者訪問時表示，特別條例不會只關注在普發現金部分，由於政院可能會再調整因應關稅的支持方案，並要關注擴大產業支持，民進黨團會等行政院送出修正草案後，再討論並交換意見。

吳思瑤說，特別條例中包括產業紓困預算、國土安全韌性預算，以及被藍白加入的普發現金，而普發現金這部分是違憲的；修正案是行政院遞出朝野對話的可能，普發現金的條件與資格，未來若可以在行政、立法間獲得共識，也許有達到合憲的可能。

吳思瑤表示，因為還沒看到行政院方案，民進黨團認為由立法院修法要普發現金是違憲的，在野黨是否願意一起達成合憲的程序，還要跟在野黨溝通，民進黨團內部也要再討論。

溝通 朝野 藍白 發現金 行政院 民進黨 吳思瑤 立法院

延伸閱讀

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

吳思瑤：台美關稅還在談 外界勿唱衰

黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」：賴苡任有提證據調查

賴清德823真登場當罷免「帶兵將軍」？ 吳思瑤：很快會有

相關新聞

花蓮陸配村長具中國籍...遭解職將提訴願 內政部說話了

身為陸配的花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因被內政部查出具中華人民共和國國籍，1日起解除其職務，她將提訴願爭取權利。內政部指出...

陸配里長解職爭議 新北里長無奈：20年前已領身分證「心裡不是滋味」

針對陸配能否擔任里長的爭議，全國共有5位現任陸配里長面臨資格審查，其中2位來自新北，包括土城區延壽里長滕月蘭與中和區崇南...

「喪失國籍文件」不存在！中和陸配里長不滿：怎麼提供

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因查核有中華人民共和國國籍，遭解除職務。新北市中和區崇南里長林秀貞，在丈夫過世後，去年投入補選...

台灣成屠殺幫兇？民團批醫療合作「國際樹敵」 外交部：在以無具體計畫

民間團體今天（3日）下午在外交部門口抗議台灣考慮資助屯墾區的醫療合作計畫，稱這樣讓台灣成為屠殺幫凶，外交部在屯墾區投資醫...

綠營批侯友宜讚「核三延役」 黃國昌反酸：先反省錯誤的能源政策

民眾黨推核三延役公投，國民黨新北市長侯友宜指是很棒的選擇，民進黨議員批侯核能政策轉彎。民進黨主席黃國昌今天說，綠營批侯前...

傳普發現金政院擬排富　吳思瑤：遞出朝野對話可能

媒體報導，政院另將提特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，修正案是遞出朝野對話的可能，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。