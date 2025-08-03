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颱風剛走又遇豪大雨　政院拍板「丹娜絲災後特別條例」擴大適用

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（右）。圖／行政院提供

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日中南部又下起豪大雨，行政院卓榮泰宣布本周院會將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案；高雄市長陳其邁及高雄八名民進黨立委喊話0728水災也應納入。政院今天晚間指出，特別條例將擴大適用範圍，一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情。

行政院發言人李慧芝指出，丹娜絲颱風風災是百年罕見由台灣海峽北上並從嘉義登陸的颱風，造成台灣西南部地區嚴重災損，在極端氣候影響下，雲嘉南甚至高屏地區，都持續受到西南氣流強降雨影響，在7月28日後接連發生水災，連續的災情使得重建工作更需要中央整合協助。

李慧芝指出，行政院長卓榮泰上周四、7月31日院會時宣布啟動研擬「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」，並擬於本周四、8月7日提出草案，今日在視導「0728豪雨災害應變中心」時進一步指示，目前草擬階段的重建特別條例草案，將一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍因應災民的直接需求。

除了災後的復原重建以外，李慧芝表示，卓揆非常重視未來治水工程的擘劃，因此在今日視導災害應變中心時，指示受災地區後續治水需求，包括內水外排的抽水設備、抽水站、河海口抽水設施等改善部分，都將納入4年1000億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」中，希望在歷年治水工程的基礎上，做好源頭與末端工作。

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