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陸委會擬修正規定 公務人員赴港澳均須通報

中央社／ 台北3日電

陸委會今天表示，鑑於中國大陸對香港澳門掌控日深，且對台統戰滲透之企圖明顯，擬修正規定，未來不分平、假日及事由，即使非公務原因，公務人員赴港澳均應於行前通報所屬機關。

陸委會今天回覆中央社詢問表示，基於上述原因，為保護全體公務人員及提高風險意識，擬修正「行政院所屬公務人員赴港澳注意事項」，未來不分平、假日及事由，公務人員赴港澳均應於行前通報所屬機關，及完成人事差勤系統登錄。

自由時報報導，總統賴清德今年3月提出國安及統戰威脅17項因應策略，宣布應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度。事後，陸委會全面檢視現行法令。

據報導，陸委會日前已召開委員會議，會中通過「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」第3點、第4點修正草案，增訂「非公務事由」赴港澳須通報的規定；陸委會亦規劃，該案經委員會議通過後，將循行政程序報請行政院核定函頒。

香港 澳門 統戰 國安 風險 陸委會 行政院

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