台灣成屠殺幫兇？民團批醫療合作「國際樹敵」 外交部：在以無具體計畫

民間團體今天（3日）下午在外交部門口抗議台灣考慮資助屯墾區的醫療合作計畫，稱這樣讓台灣成為屠殺幫凶，外交部在屯墾區投資醫療建設，不是結善緣，是在跟國際樹敵；他們要求不只外交部長林佳龍要出來面對，還要公布所有在屯墾區的計畫。

外交部回應表示，我國政府目前並無資助以色列賓雅敏（Binyamin）地區的具體計畫，外交部尊重我國公民社會團體言論自由及對我國外交工作所表達的意見；自2023年10月7日以哈戰爭發生以來，我國政府持續關注當地區域情勢發展，並與友好及理念相近國家密切聯繫，對受戰亂影響者提供必要的關懷及人道協助。

我國駐以色列代表李雅萍6日前往以色列賓雅敏行政區轄訪，由該行政區首長Yisrael Ganz接待，考察該區的人道與醫衛基礎建設，並就雙方醫療合作願景廣泛交換意見；至少3家以色列媒體報導，台灣將提供大筆援助，不過由於屯墾區存在政治敏感性，過去投入屯墾區人道援助的多是非政府組織，若成案，台灣可能是首國。

民間團體以「丟臉丟到家」形容這項計畫，在外交部前面敲著鍋子，高喊「Shame」，稱外交部丟臉，幫助以色列殖民政權，要求賴清德總統、外交部長林佳龍和我駐以色列代表李雅萍「認罪」。

民間團體上演行動劇，以紅色墨水代替巴勒斯坦人的鮮血，染紅象徵納稅人血汗的新台幣玩具鈔，將這些鈔票沾在中華民國和以色列的國旗上。

主辦方巴勒斯坦台灣連線成員楊剛表示，民主國家如英國、法國和美國，沒有任何一位支持以色列在約旦河西岸的開發權利，台灣卻要助紂為虐，做屠殺幫凶。

楊剛表示，此舉顯示台灣並未加入民主價值同盟，外交部所謂的在種族隔離、非法殖民區的屯墾區投入醫療建設，不是結善緣，是造業、違反國際法並跟全球樹敵。

國際金屬總工會秘書張仲方表示，今天是周日，對巴勒斯坦而言，每天都是國定殺戮日；他呼籲各界關心巴勒斯坦人民的處境，並揚言要號召更多群眾，包圍外交部，不只林佳龍要出來面對，還要外交部公布所有支持屯墾區的計畫。

外交部表示，已數次透過相關新聞回應及新聞說明會對外界清楚說明相關立場及實際情形，我國政府目前並無資助以色列賓雅敏地區的具體計畫。

外交部指出，台灣作為國際社會的良善力量，長期以來在中東等地積極投入人道及醫療援助，包括協助敘利亞難民及巴勒斯坦人民，例如外交部前已透過美慈組織捐贈50萬美元，提供巴勒斯坦人民所需的民生用品等。