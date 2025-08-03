花蓮陸配村長遭解職！桃園陸配里長狠批：政府硬搞就是違憲

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華28年前從大陸四川嫁到台灣，17年前取得台灣身分證。因被內政部查出她有中華人民共和國國籍，1日起解除其職務。桃園市新屋區蚵間里長彭小林也是陸配新住民，今年初同樣被查出中國籍，彭小林下午表示，自己是依兩岸人民關係條例過來，也是選民一票一票選出「一切合法」，如果政府硬搞就是違憲。

彭小林陸配身分嫁來台灣32年，在蚵間生活至今，2022年參選里長當選，是桃園市首名新住民里長。她認真在地方服務，日前參與市府下鄉舉辦的基層座談會，也為居民發聲，向市長張善政提出建言，希望市府能夠針對有疑慮的新申設養豬場撤除建照。

然而，彭小林今年初被內政部查出具有中國籍，桃市府目前針對陸配依兩岸人民關係條例來台定居，是否適用國籍法尚有疑義，向內政部請示疑義至今未解。

針對花蓮有陸配村長被解除職務，彭小林說，花蓮村長開第一槍，她也會擔心和保持沉默，但也強調，自己嫁到台灣多年，兒子都已當兵回來，「身分都是合法的，里長也是選民用選票一票一票，合法選出」，她即便去大陸也是拿台胞證，大陸也不可能給她開立放棄國籍證明。

彭小林說，賴清德總統不敢宣布台灣獨立，政府要硬搞，本身就違憲，面對花蓮村長案例，「我真的也沒有辦法。」

民進黨籍新屋區市議員陳睿生認為，彭小林來台已30年，當選里長熱心地方事務、融入地方里長大家庭，彭是根據「兩岸人民關係條例」取得台灣國籍，政府清查陸配不能持有雙重國籍，如不放棄大陸國籍形同雙重國籍，形成「兩岸人民關係條例」與國籍法衝突，這部分還需要內政部釐清疑義。

桃園市民政局指出，全國有類似狀況的里長，除了花蓮以外，還有台北市、新北市及桃園市，考量此案涉及當事人從政權益甚鉅，為求審慎，民政局持續向內政部詢問相關疑義，並請當事人提供具體資料中。市府也將持續與法制單位研議，依法辦理。