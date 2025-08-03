陸配里長解職爭議 新北民政局：還在審查程序

全國有5位陸配里長面臨解職問題，其中有2位在新北，是土城延壽里長滕月蘭、中和崇南里長林秀貞。新北市民政局表示，目前新北市有2位曾設籍中國大陸的里長，市府已依相關規定啟動審查程序，依法通知當事人限期補正，也與內政部、陸委會正交涉中，不會馬上解職。

新北市民政局說，里長已提出放棄國籍相關補充資料，其所檢具的文件是否足資作為放棄中國大陸國籍的正式憑證，尚有法律適用及認定疑義。新北市政府已正式函請內政部協助釐清該等資料是否符合國籍法第20條所定要件，以利後續審認處置。

民政局也說，因本案涉及大陸地區人民身分認定及兩岸法制架構適用基礎，攸關人民參政權保障與行政合法性，同步函請陸委會針對相關法律認定與政策適用釋示，確認地方政府作業標準一致，落實依法行政。