黨代表大會是最高權力機構 黃國昌談「兩年條款」：支持貫徹

民眾黨不分區立委「兩年條款」，到期日一天天逼近。民眾黨主席黃國昌今天說，兩年條款是前主席柯文哲2024年招募不分區立委候選人的政策，他已多次宣示個人會支持貫徹。民眾黨大開大放，黨代表大會是最高決策機構，對他來說，正反看法都是為了黨好。

黃國昌今到新北市汐止夢想社區參加社區活動前，接受媒體訪問。有記者提及不分區立委兩年條款，即目前8名立委去年2月1日上任，兩年後要交棒，由後方順位不分區立委提名人遞補，詢問黃國昌會貫徹柯主席的意思，還是說由黨來決定。

黃國昌說，兩年條款是柯文哲競選2024年總統大選時，對外招募不分區立委候選人的政策，站在他的立場，已經多次宣示，個人會支持繼續貫徹柯那個時候所做的安排。不過依照政黨法跟台灣民眾黨的黨章規定，黨代表大會是最高的權力決策機構。

黃國昌表示，無論如何民眾黨是大開大放的政黨，大家有什麼意見都可以提出來討論。對他來講，正反不同的看法都是為了黨好，都是為了黨未來能夠吸引更多的人才加入，能夠幫台灣人民提供更多的服務。相信所有的黨員、所有的支持者，都是朝希望民眾黨變得更好的方向來討論。

柯文哲今年初曾短暫離開看守所，未被羈押。媒體也詢問黃國昌，當時「交接」的時候，是不是有談到兩年條款？柯的態度是不是堅決不能廢兩年條款？假設兩年條款真的落實了，黃之後沒有立委身分，要如何維持曝光度跟聲量？

黃國昌回應時先說「謝謝你提了這麼善解人意的問題」，他表示，柯文哲短暫交保的時候，他的確針對不少事情跟柯交換過意見，那天晚上大概談了兩、三個小時，絕大多數的時間在勸柯不要辭掉黨主席。

黃國昌說，當晚當然也有談對黨接下來的發展，其實兩人去年夏天就開始討論這件事，只不過很遺憾討論到一半，柯文哲「卻被賴清德抓走了」。執政黨關押在野黨的黨主席，在政治上面跟在野黨發動這樣子的攻擊，是非常獨裁、非常踐踏司法正義，以及破壞民主政治的手段。他對賴政府這樣對待柯文哲，想要消滅民眾黨，完全沒有辦法接受。

黃國昌指出，兩年條款的事情，他個人其實是裡面影響最小的，對他來講，不管在哪個工作崗位，把自己分內的工作做好，為台灣人民服務，讓台灣民眾黨持續茁壯，是他一貫的目標。