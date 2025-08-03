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影／台灣用沾滿巴勒斯坦鮮血的鈔票 支持以色列屯墾區

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台灣巴勒斯坦自由連線，下午前往外交部舉辦「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權！」民眾以色列非法佔領巴勒斯坦土地，指稱台灣將成直接贊助以色列，在殖民區項目的國家，在違反國際法上獨步全球。記者黃義書／攝影
台灣巴勒斯坦自由連線，下午前往外交部舉辦「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權！」民眾以色列非法佔領巴勒斯坦土地，指稱台灣將成直接贊助以色列，在殖民區項目的國家，在違反國際法上獨步全球。記者黃義書／攝影

台灣巴勒斯坦自由連線，下午前往外交部舉辦「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權！」聲援深陷苦難的巴勒斯坦人民，讓台灣外交部正視，抗議台灣在以色列政府系統性侵害巴勒斯坦人民的種族滅絕暴行中，扮演共犯的角色；抗議外交部援助以色列屯墾區。

自由連線指，7月初，以色列新聞媒體報導台灣駐以色列代表李雅萍，以台灣政府的名義承諾捐款資助以色列在巴勒斯坦約旦河西岸的殖民區 Sha'ar Binyamin 的醫院工程項目。並表示，在此新聞在台灣報導後，外交部卻澄清表示，尚未承諾捐贈但的確在研議討論中。

台灣巴勒斯坦自由連線表示，如我國捐款資助，台灣將成為全球第一直接贊助以色列在殖民區項目的國家，在違反國際法上獨步全球。

抗議活動中，參與的民眾敲擊鍋盆，響應呼應全球「敲鍋齊鳴行動」，象徵巴勒斯坦人空腹的吶喊，與全球人民對人權的呼喊。要求台灣必須立刻停止對以色列的任何捐助的訴求。

抗議活動中，並將象徵沾滿巴勒斯坦鮮血的鈔票，貼在以色列及中華民國的國旗上面，表達台灣政府不義不法的支助行為；要求外交部長林佳龍下台、台灣駐以色列代表李雅萍下台，及台灣政府道歉。

台灣巴勒斯坦自由連線，下午前往外交部舉辦「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權！」民眾敲擊鍋盆，響應呼應全球「敲鍋齊鳴行動」，象徵巴勒斯坦人空腹的吶喊，與全球人民對人權的呼喊。記者黃義書／攝影
台灣巴勒斯坦自由連線，下午前往外交部舉辦「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權！」民眾敲擊鍋盆，響應呼應全球「敲鍋齊鳴行動」，象徵巴勒斯坦人空腹的吶喊，與全球人民對人權的呼喊。記者黃義書／攝影
台灣巴勒斯坦自由連線，下午前往外交部舉辦「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權！」將象徵沾滿巴勒斯坦鮮血的鈔票，貼在以色列及中華民國的國旗上面，表達台灣政府不義不法的支助行為。記者黃義書／攝影
台灣巴勒斯坦自由連線，下午前往外交部舉辦「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權！」將象徵沾滿巴勒斯坦鮮血的鈔票，貼在以色列及中華民國的國旗上面，表達台灣政府不義不法的支助行為。記者黃義書／攝影

捐款 國旗 人權 鈔票 外交部 以色列 林佳龍 巴勒斯坦

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