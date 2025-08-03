丹娜絲颱風過境...釀各地重災 卓榮泰：將通過災後特別條例

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日中南部又下起豪大雨，行政院長卓榮泰今天指出，災後緊急復原及對災民損害救助工作是目前首要工作，4日起如地方交通狀況好轉，行政團隊將至各地察看第一線狀況；本周行政院會也將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案。

卓榮泰今赴0728豪雨中央災害應變中心，指2日晚間9時將應變中心提升至一級開設。根據交通部氣象署資料顯示，中南部山區今日白天降雨仍十分強烈，且未來一、兩天天氣亦不穩定，要嚴陣以待，也請地方政府衡量交通、安全、天候等因素，針對民眾異地撤離或就地安置進行最正確的評估判斷，如有緊急撤離需要者，請國防部積極予以協助。

卓揆指出，截至今日上午8時，已有3人死亡、4人失蹤、49人受傷，大家務必提高警覺，並對尚未尋獲的失蹤民眾，進行有效搜尋，儘速確定狀況、搶救生命；接下來民眾清理與重建家園工作將是一條漫長的路，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並與中南部地區的地方政府相互連結。

另為協助民宅修繕，卓表示，各相關部會也針對台南市政府提出的17區進行責任區域認養分工，請前進指揮所協調營造業同業公會、民間各營造單位一同加入民宅修繕行列，儘速完成各地方復建工作。

卓院長提醒，未來將面臨包括大量廢棄物處理、大區域環境消毒，以及可能接踵而來的病蟲害、傳染病毒等，請環境部及衛福部等各機關務必加強留意，在最有效、最短時間內完成清潔及清理工作，讓民眾生活回到正軌，切勿讓登革熱疫情肆虐。

至於地方政府所提抽水機調度應用等問題，卓院長表示，針對內水外排的抽水設備、抽水站、河海口抽水設施等改善部分，未來將納入4年1000億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之中，希望在歷年治水工程的基礎上，做好源頭與末端工作。