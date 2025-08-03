快訊

影／不是地震！斗南老屋暴雨中瞬間傾垮「房子開天窗」 婦廚房煮飯遭壓傷

豪雨狂炸！斗六-二水站「水淹軌道」雙線不通 台鐵緊急啟動公路接駁

川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步遭拒 最後「隨便決定39%關稅」

丹娜絲颱風過境...釀各地重災 卓榮泰：將通過災後特別條例

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（右）。圖／行政院提供

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日中南部又下起豪大雨，行政院長卓榮泰今天指出，災後緊急復原及對災民損害救助工作是目前首要工作，4日起如地方交通狀況好轉，行政團隊將至各地察看第一線狀況；本周行政院會也將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案。

卓榮泰今赴0728豪雨中央災害應變中心，指2日晚間9時將應變中心提升至一級開設。根據交通部氣象署資料顯示，中南部山區今日白天降雨仍十分強烈，且未來一、兩天天氣亦不穩定，要嚴陣以待，也請地方政府衡量交通、安全、天候等因素，針對民眾異地撤離或就地安置進行最正確的評估判斷，如有緊急撤離需要者，請國防部積極予以協助。

卓揆指出，截至今日上午8時，已有3人死亡、4人失蹤、49人受傷，大家務必提高警覺，並對尚未尋獲的失蹤民眾，進行有效搜尋，儘速確定狀況、搶救生命；接下來民眾清理與重建家園工作將是一條漫長的路，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並與中南部地區的地方政府相互連結。

另為協助民宅修繕，卓表示，各相關部會也針對台南市政府提出的17區進行責任區域認養分工，請前進指揮所協調營造業同業公會、民間各營造單位一同加入民宅修繕行列，儘速完成各地方復建工作。

卓院長提醒，未來將面臨包括大量廢棄物處理、大區域環境消毒，以及可能接踵而來的病蟲害、傳染病毒等，請環境部及衛福部等各機關務必加強留意，在最有效、最短時間內完成清潔及清理工作，讓民眾生活回到正軌，切勿讓登革熱疫情肆虐。

至於地方政府所提抽水機調度應用等問題，卓院長表示，針對內水外排的抽水設備、抽水站、河海口抽水設施等改善部分，未來將納入4年1000億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之中，希望在歷年治水工程的基礎上，做好源頭與末端工作。

災後 丹娜絲颱風

延伸閱讀

普發1萬現金政院擬「排富」？黃國昌諷：大方提出不用測風向

嘉縣提治水需求 翁章梁：政院承諾納入中央預算

南部暴雨釀3死4失蹤49傷 卓榮泰：本周推防水計畫及颱風特別條例

影／鄭麗君今晨返台：與美談判繼續進行 努力爭取更好稅率

相關新聞

普發1萬現金政院擬「排富」？黃國昌諷：大方提出不用測風向

立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，總統府1日公告。有媒體報導，行政院將另提修正案，普發現金納...

夫患漸凍症癱還有3子要養…陸配村長仍全心服務 遭解職村民抱不平

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身大陸四川，早已取得台灣身分證，卻因無法提出放棄國籍證明，1日起遭解除村長職務。學田村民透露...

游盈隆稱燒成灰還是綠 曹興誠反嗆那是因為有色盲

民進黨發動大罷免失利，台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓。針對游盈隆「死了燒成灰還是綠的」...

影／台灣用沾滿巴勒斯坦鮮血的鈔票 支持以色列屯墾區

台灣巴勒斯坦自由連線，下午前往外交部舉辦「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權！」聲援深陷苦難的巴勒斯坦人民，讓台灣外交部...

丹娜絲颱風過境...釀各地重災 卓榮泰：將通過災後特別條例

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日中南部又下起豪大雨，行政院長卓榮泰今天指出，災後緊急復原及對災民損害救助工作...

影／民眾黨代表大會將至 黃國昌：支持柯文哲兩年條款

民眾黨10日將舉行黨代表大會，據《太報》報導前主席柯文哲羈押前明確交代不分區立委兩年條款不能廢，民眾黨主席黃國昌今天出席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。