普發1萬現金政院擬「排富」？黃國昌諷：大方提出不用測風向

立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，總統府1日公告。有媒體報導，行政院將另提修正案，普發現金納入排富條款。民眾黨主席黃國昌今天說，行政院要提什麼修正案，就大大方方提出來，怎麼連一個影子都沒有，就透過媒體「拔草測風向」。

因應美國對等關稅衝擊，立法院日前三讀通過特別條例，匡列特別預算上限為5450億元，並明定每人普發現金1萬元，定於今年10月31日前完成。總統府1日發布總統令，由賴清德總統依法正式公告。

黃國昌今由新北市汐金萬服務處主任陳語倢陪同，前往汐止夢想社區參加社區活動時接受媒體訪問。有記者詢問黃國昌，民眾黨是否支持對行政院打算納入排富條款的修正案？

黃國昌認為，這件事到目前為止，全部都是空中樓閣。他很少看到這樣子不負責任的執政團隊，要提什麼修正案，就大大方方提出來，怎麼連1個影子都沒有，就透過媒體要拔草測風向。

黃國昌說，行政院長卓榮泰內閣，為什麼過去會遭受這麼多的批評，因為沒有基本的擔當，沒有明確的政策，隨著自己政治的利益，隨時轉彎，隨時變化，甚至政策方向是什麼，扭扭捏捏不敢清楚地講，要透過匿名放話，透過媒體來試探來拔草測風向，哪1個國家的執政團隊，像民進黨政府這麼不負責任。

媒體也詢問黃國昌，對於國民黨指如果政院不願意普發現金，可能會提案修法，把國土防衛預算拿掉，用來發現金的看法。

黃國昌指出，現在應該不存在不願意發的問題，「卓榮泰說不發嗎？」國會制定特別條例，已經成為法律，總統也公告了，就是有效的法律，全台灣的人民都必須要受到拘束，包括民進黨在內，包括卓榮泰在內。卓榮泰是打算賴清德公布的法律，要不要遵守由他說了算嗎？卓榮泰覺得他是在民主國家當行政院長，還是在專制獨裁國家當太上皇？