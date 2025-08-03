傳普發現金排富　政院人士：法條違憲部分適時提釋憲

因應美國對等關稅，行政院將編列韌性條例的特別預算送立法院審議。媒體報導，政院另將提特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。政院人士今天說，會儘速依據特別條例編列特別預算，但由於法條中有違憲部分，政院會適時提出釋憲。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）日前三讀，共匡列新台幣5450億元，其中2350億元將用以普發現金、1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元協助社會支持，原先政院規劃撥補台電1000億元則被刪除。

總統府1日已公告因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例，行政院長卓榮泰日前也要求各部會儘速研議更廣泛措施，一週內編列韌性特別預算送立法院審議；此外，待關稅結果出爐後，政府將依據國內經貿情勢以及產業支持需求，再提出特別條例修正案。

媒體報導，7日舉行的行政院會將通過5450億元的特別預算，送請立法院審議，其中包括2350億元的普發現金，且在最終關稅數據出爐後，政院另將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。

政院人士回應，特別條例已經由總統公告，並在今天生效，為了加速協助受到美國對等關稅影響的產業及團體，以及強化國土安全韌性，政院會儘速依據特別條例編列特別預算，但由於法條中有違憲部分，政院會適時提出釋憲。

有關未來特別條例修正，政院人士表示，會以國家財政結構、各項施政優先順序以及朝野溝通方式，做更多明顯、具體、有效的調整，政院也會儘速送出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算，送請立法院審議。