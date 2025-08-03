20億下水道監測站無效？審計部：近五成異常、逾七成失效

監察院審計部日前公布「113年度中央政府總決算審核報告」，指出自2022年到2026年間要斥資20億元建構的下水道監測系統，已建置的1423站，未回報率高達71.88%，並點名新北市、台中市、台南市、高雄市及澎湖縣的監測站在去年凱米颱風來襲期間未能回報正確資訊，甚至有部分位於淹水嚴重的台南市安南區、高雄市三民區。

對於審計部報告內容，國土署回覆，已將相關資料供市縣政府確認修正，也函請各市縣政府重新檢視站點妥適性，必要時可供換站點，好反映都市水情。

上月丹娜絲颱風重創中南部，不少地區災情慘重，至少萬戶屋損，近期受鋒面與西南氣流夾擊，中南部不斷有幾波雨勢，還傳出眾多淹水災情。據監察院審計部最新總決算審核報告資料，國土管理署委託市縣政府辦理雨水下水道即時水情監測系統建置計畫，去年7月底凱米颱風時就發現有資料異常情況。

報告指出，內政部為加強都市計畫地區防洪保護能力，提報民國111至115年度「都市總合治水建設計畫」，計畫總經費20億元，由國土署委託各市縣政府辦理「雨水下水道即時水情監測系統建置計畫」，設置雨水下水道水位監測站、雨量站、低地排水設施監測及介接該署系統等，預計至115年底完成設置1920處水位監測站及智慧警戒系統。

報告說明，截至去年8月底，國土署累計核撥4億4011萬餘元，建置1423處水位監測站，已達目標74.11％，但去年6至8月間有通報857件監測站介接異常資料，其中僅241件有市縣政府於系統登錄回報，其餘616件皆未回報或修正情況，未回報比率高達71.88％，且其中215處監測站甚至重複發生2次以上異常情形。

報告點名，新北市、台中市、台南市、高雄市、澎湖縣等5市縣內的17處水位監測站於去年7月23日至28日凱米颱風影響期間，未能正確回報水位資訊，部分水位監測站甚至位於淹水災情嚴重之台南市安南區、高雄市三民區。另外，台北市、新北市、桃園市部分水位監測站於淹水區域的量測結果，與市民眾通報紀錄有差異，會函請國土管理署督促各市縣政府研謀改善。