羅智強不接受執政者有「特別咒語」嗆九把刀如「炸彈魔」

作家九把刀日前於社群再表態罷免國民黨立委，並引動漫「獵人」圖，暗示「請外來人士離開」是「遊戲主宰者的專屬特別咒語」、「島的真正主人才能施放的限定（咒語）卡」。羅智強今日批評，為何可以輕易否定別人的歸屬？九把刀仗執政者勢欺負在野者，他不同意也不接受，並嗆九把刀的霸道行徑如同「獵人」的角色「炸彈魔」。

九把刀今年1月連署「罷免羅智強」，上個月罷免投票前的7月25日於臉書發文，引用「獵人」動漫施咒方式，稱「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！」，並附上漫畫圖說「這是只有遊戲主宰者能用的特別咒語」、「對付外來人士就用特別道具，請你們離開」，文末並說「只有島的真正主人才能施放的限定卡。」

羅智強今日回應，請問九把刀，誰是外來人士？雖然九把刀沒點名，但字裡行間早已明顯針對，罷免理由不是針對政策或表現，而是「外來人士請離開」，這是一種指向人格、否定歸屬、貶損身分的說法。

羅智強指出，自己在花蓮出生、基隆長大、高雄讀書及服役，並在台北成家立業，生於台灣、長於台灣，但在九把刀口中卻成了「外來人士」，為什麼可以輕易地否定他在這塊土地上的根？其實答案就在九把刀發的漫畫附圖，「這是只有遊戲主宰者才能用的特別咒語」，這是專屬於執政者的「特別咒語」，誰愛台灣，誰不愛台灣，都是執政者說了算。