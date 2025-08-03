快訊

老化不是依循年齡遞增 研究揭斷崖式衰老從身體1組織受損開始

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

恐砍國土韌性預算？ 陳玉珍：可另編別讓「綠友友」得利

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／本報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／本報資料照片

行政院將提特別條例修正，國民黨立委陳玉珍認為，若要修掉普發現金，國民黨立法院黨團會將國土防衛韌性預算換成普發現金財源，這樣不用舉債，更不讓政府以所謂國安預算名義偷渡、夾帶民進黨要給「綠友友」的錢，要編國防預算可另外編，以專門的法律來討論如何使用。

行政院長卓榮泰日前表示，特別條例有必要因應現在的情勢，做全盤的調整，外界擔憂普發現金恐有變數。陳玉珍表示，若行政院打算修掉普發現金，國民黨團會將國土防衛韌性預算換成普發現金財源；民進黨立委林楚茵抨擊，如此不重視國安，只想給民眾餵「毒蘋果」。

陳玉珍回應，這次特別條例是為因應美國對等關稅，行政院偏偏要夾帶跟關稅、產業都無關的所謂國防安全等預算，而且裡面還規定要用限制性招標，讓人懷疑只有「綠友友」才可以得標，所以刪除國土防衛韌性1500億元，就可讓百姓紥紥實實拿到現金1萬元，如此就不用舉債。

陳玉珍表示，若政府要編國防的特別預算可另編，用專門的法律來討論怎麼使用，而不是趁著百姓及產業在受關稅之苦的時候用好聽的大帽子，不會讓政府有偷渡的機會，夾帶民進黨要給綠友友的錢。她感嘆，這次編列1500億元讓人有那種超思雞蛋的既視感，金額甚至還超過要給產業的900多億元。

國民黨立委林沛祥也說，一意孤行的行政團隊總算在最後一秒願意順應民意，這要給予一定程度的肯定，但早知如此，何必當初，為何不針對立院提版本做出應有修正，而是再提出排富條款甚至是釋憲，這很可能是行政團隊另外一個推託，等日後情勢若有變化，是否繼續道德綁架、情緒勒索說2300億要拿來做更有意義的事情？還是希望行政院針對還稅於民、普發現金1萬元，直接了當做出決定，而非一昧拖延。

國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供

發現金 行政院 陳玉珍 民進黨 國民黨 國防預算

延伸閱讀

場面火爆！協商柯建銘送紀委會 陳培瑜批雙標憤而離席

傳美不讓賴清德過境 陳玉珍：單方面跪舔反得不到尊重

影／陳玉珍檢舉罷團提供免費投票專車涉賄選

陳玉珍檢舉罷團提供免費投票專車涉賄選 喊話青年：勿以身試法

相關新聞

恐砍國土韌性預算？ 陳玉珍：可另編別讓「綠友友」得利

行政院將提特別條例修正，國民黨立委陳玉珍認為，若要修掉普發現金，國民黨立法院黨團會將國土防衛韌性預算換成普發現金財源，這...

想宣布統一言論違法…李文忠批曹興誠說法「法西斯」提醒綠營小心

聯電前董事長曹興誠昨天在台中罷團造勢場上表示，「可惜這次立法院多數沒拿回來，否則第一件事就是要宣布統一是違法的言論……反...

酸味爆表！游盈隆藉名曲改編高歌：昨夜「興誠」已墜落

大罷免失利後，台灣民意基金會董事長游盈隆點名民進黨立委沈伯洋要負責，並反共護台志工聯盟召集人曹興誠互槓。游盈隆今天再批評...

曝證交所「奉旨給飯」大支 王鴻薇嗆賴清德好好交代

歌手「大支」新歌獲政府補助，內容卻攻擊其它藝人及在野黨，國民黨立委王鴻薇揭露，不只文化部補助，證交所更是「奉旨給飯」，因...

沒放棄陸籍？花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，28年前嫁到台灣，17年前取得台灣身分證。但內政部查核發現她有中華人民共和國國籍，1...

大罷免大失敗 綠真實看法：賴清德、柯建銘只是出氣筒

7月26日大罷免投票結果，24位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數遭否決。大罷免、大失敗，雖然民進黨林右昌已為此請辭下台，但到底罷免翻車的「戰犯」是誰，連綠營內部意見分歧。 立院黨團總召柯建銘太過激進、賴清德總統「團結國家十講」失言都有人提及；不過民進黨內多認為，不論柯建銘、民進黨立委沈伯洋、賴清德或是曹興誠都只是大家的情緒出口，大罷免失敗的真正原因在於「結構性問題」......

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。