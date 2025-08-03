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恐砍國土韌性預算？ 陳玉珍：可另編別讓「綠友友」得利
行政院將提特別條例修正，國民黨立委陳玉珍認為，若要修掉普發現金，國民黨立法院黨團會將國土防衛韌性預算換成普發現金財源，這樣不用舉債，更不讓政府以所謂國安預算名義偷渡、夾帶民進黨要給「綠友友」的錢，要編國防預算可另外編，以專門的法律來討論如何使用。
行政院長卓榮泰日前表示，特別條例有必要因應現在的情勢，做全盤的調整，外界擔憂普發現金恐有變數。陳玉珍表示，若行政院打算修掉普發現金，國民黨團會將國土防衛韌性預算換成普發現金財源；民進黨立委林楚茵抨擊，如此不重視國安，只想給民眾餵「毒蘋果」。
陳玉珍回應，這次特別條例是為因應美國對等關稅，行政院偏偏要夾帶跟關稅、產業都無關的所謂國防安全等預算，而且裡面還規定要用限制性招標，讓人懷疑只有「綠友友」才可以得標，所以刪除國土防衛韌性1500億元，就可讓百姓紥紥實實拿到現金1萬元，如此就不用舉債。
陳玉珍表示，若政府要編國防的特別預算可另編，用專門的法律來討論怎麼使用，而不是趁著百姓及產業在受關稅之苦的時候用好聽的大帽子，不會讓政府有偷渡的機會，夾帶民進黨要給綠友友的錢。她感嘆，這次編列1500億元讓人有那種超思雞蛋的既視感，金額甚至還超過要給產業的900多億元。
國民黨立委林沛祥也說，一意孤行的行政團隊總算在最後一秒願意順應民意，這要給予一定程度的肯定，但早知如此，何必當初，為何不針對立院提版本做出應有修正，而是再提出排富條款甚至是釋憲，這很可能是行政團隊另外一個推託，等日後情勢若有變化，是否繼續道德綁架、情緒勒索說2300億要拿來做更有意義的事情？還是希望行政院針對還稅於民、普發現金1萬元，直接了當做出決定，而非一昧拖延。
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