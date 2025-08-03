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想宣布統一言論違法…李文忠批曹興誠說法「法西斯」提醒綠營小心

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
曹興誠。圖／聯合報系資料照
曹興誠。圖／聯合報系資料照

聯電前董事長曹興誠昨天在台中罷團造勢場上表示，「可惜這次立法院多數沒拿回來，否則第一件事就是要宣布統一是違法的言論……反台獨也是反對台灣人主權的一種違法言論」。對此，退輔會前副主委李文忠今天說，這番話涉「法西斯式的台灣民族主義論述」，簡直是告訴大多數國人，還好罷免失敗，他提醒民進黨不能把「民主進步」的信念、本錢輸掉。

李文忠說，自己是台獨份子，反共、反侵略反、併吞到底，追求並保衛的是自由民主的制度及生活方式，不是曹興誠這種法西斯式的台灣民族主義論述。為了對抗共產極權認知作戰的滲透及攻擊，民主國家應該發展出系列應處的法律、機制及方法，但必須在自由人權與國家安全間取得平衡，這是一個艱難的工程，台灣及民主同盟國家都還在摸索。

如果從理念角度出發，台灣如果放棄人權法治的立國原則，那麼反共反極權是為了什麼？還剩下什麼？如果從利害角度出發，放任這種言論不管或不敢得罪，對公民團體及民進黨的傷害大不大？我們可不能把「民主進步」的招牌、信念、本錢也輸掉。

李文忠說，曹興誠沒有法政背景，過去也未參加過民主運動，講出這種話就算了，但許多綠營支持者可能也十分認同，特別在外有中共霸權侵凌，內有同路人無恥唱和的情況下，綠營慢慢滋生這種反自由民主的危險的傾向，但這是百年來多少前輩流血流淚流汗奮鬥留下來的資產，他可無法同意。

台獨 人權 李文忠 曹興誠 民進黨

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