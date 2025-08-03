酸味爆表！游盈隆藉名曲改編高歌：昨夜「興誠」已墜落

大罷免失利後，台灣民意基金會董事長游盈隆點名民進黨立委沈伯洋要負責，並反共護台志工聯盟召集人曹興誠互槓。游盈隆今天再批評曹昨夜替罷免團體站台發言卻荒腔走板，毫無基本人權和言論自由觀念，藉藝人林淑容成名曲「昨夜星辰」改編的「昨夜興誠」開酸了。

游盈隆在臉書指出，因大罷免闖下滔天大禍的曹興誠，仍不知悔改，8月2日繼續在台中罷團記者會上口出狂言。曹提到，可惜這次立法院多數沒拿回來，否則，第一件事就是要宣布統一是違法的言論，如同納粹在德國一樣；統一根本是侵略、違反人權的言論，反台獨也是反對台灣人主權的一種違法言論。

游盈隆批評，照曹興誠這麼說，只要民進黨在立法院獲得多數席次，就要取締一切主張統一及反台獨言論。這種荒腔走板、毫無基本人權和言論自由觀念，出自一位大罷免領導者，大罷免還能不大失敗嗎？民進黨還能跟這種極端主義者同流合汙？一位重量級民進黨政治人物頭搖得都快掉了，完全無法苟同。

他提到，昨天同一個場合，曹公開喊話823罷免案希望由民進黨主導，罷團來做側翼，這樣配置就會成功。但，民進黨真的會去主導823罷免案嗎？膝蓋想就知道那是不可能的事情。民進黨頂多就是「與公民同行」，行禮如儀地走完第二波大罷免，送佛送到西天。

游盈隆批評，曹興誠過去半年因大罷免聲名大噪，他固然受到大罷免支持者的歡迎，但諸多爭議性言行，也引起許多人的反感。最近就有朋友傳來一則Kuso曹興誠的作品，這是改編歌手林淑容1984成名歌曲「昨夜星辰」歌詞，歌名叫「昨夜興誠」，作者才氣洋溢，讓人拍案叫絕。

而改編歌詞為，「昨夜的，昨夜的興誠已墜落，消失在遙遠的銀河，想再起，偏又被拋棄，那份壞，換來的是奚落，壞是不變的興誠，呆是永恆的興誠，一定會在銀河中墜落，常記著他的壞，他的呆，今夜興誠，今夜興誠，終於墜落。

他揶揄道，朋友們，星期天沒事在家，哼哼「昨夜星辰」，想想「昨夜興誠」，也算是一件挺有趣的事。