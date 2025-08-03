曝證交所「奉旨給飯」大支 王鴻薇嗆賴清德好好交代

歌手「大支」新歌獲政府補助，內容卻攻擊其它藝人及在野黨，國民黨立委王鴻薇揭露，不只文化部補助，證交所更是「奉旨給飯」，因為就是由總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助的，一支流量不到300人次的影片卻能領300萬元補助，賴清德總統應向社會好好交代。

歌曲「辣的」由大支、民進黨立委伍麗華助理楊舒雅、網紅閩南狼共同合作，當中有句歌詞「相信音樂，屁，笑話。我看是相信草紙」，並於草紙下方歌詞英文翻譯標註RMB，遭質疑諷刺五月天及其所屬唱片公司「相信音樂」賺人民幣，還有人發現，該歌曲獲文化部、台灣證券交易所補助。

「合法的飯不要嗎？」王鴻薇指出，文化部在民國111到114年間，給了大支的公司人人有功練音樂工作室1029萬7019元，而證交所從112到114年間，給了1000萬，4年內從國家拿了至少2029萬7019元，對一家資本額10萬1人獨資的公司來說，應該是一筆不小的數目。

王鴻薇進一步揭露，證交所於民國112年到114年逐年補助給大支的金額分別是300萬、350萬、350萬，平均一年300多萬的納稅錢，檢視證交所YT頻道，兩年前上架「防範金融詐騙饒舌歌曲『詐』」」(累計流量4.9萬次）、一年前上架的「定期定額投資ETF饒舌歌曲『ETF』」(累計流量4000次)，以及七個月前上架的「交易制度饒舌歌曲『零股交易』及幕後訪問」（累計流量267)，不論藝術性，流量都無法產生宣導效果。

「證交所奉旨給飯」王鴻薇批評，証交所1000萬的補助，就是由總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助，項目為「自由捐贈」，換言之，大支就是前總統蔡英文和賴清德總統點名可以拿「合法的飯」。也就不難理解大支大辣辣拿著國家補助，攻擊國民黨、五月天和相信音樂了。

王鴻薇感嘆，五月天捐贈900萬給台南災民，民進黨御用歌手卻每年吸著納稅錢，製作政治攻擊作品，這每年超過300萬的「自由捐贈」，與其砸錢養側翼，哪怕有一半給災民或是社會公益都好，中華文化總會會長賴清德應該向社會好好交代。