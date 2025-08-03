租多於買 外交部購建自有館舍過慢遭檢討

審計部公布去（113年）年度決算報告，點名我外館自有率不及2成，超過10年沒有新增職務宿舍，各國租金卻是大幅上升，外交部應加速推動自購，減少租金負擔及符合長遠需求。

根據統計，外交部過去11年完成自購紐約、約旦、洛杉磯等10處辦公廳舍，以及駐世界貿易組織代表團與約旦兩處的館長職務宿舍；統計駐外機構部分，全球辦公廳舍自有率為17.12%，職務宿舍自有率27.03%；2023年底到今年4月18日止，沒有新增自有館舍，推動沒有實質進展。

針對職務宿舍，審計部報告指出，至去年年底，僅在2003年及2013年增加兩處，現有81處館長職務宿舍均為租用，實際支出2.1億元，平均每處租金為270萬元，比起2020年，租金漲幅超過2成。

至於辦公廳舍，審計部表示，外交部持續尋找雪梨館處的合適標的，休士頓、哈佛與波士頓的自購館舍計畫也已經申報，但是尚未獲得行政院核定，應加速執行。