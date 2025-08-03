民眾申換護照等候逾3小時 審計部點名外交部要求改進

根據審計部去年度決算報告，外交部遭點名民眾申換護照需求增加，但現場等候時間冗長，尤其在中部辦事處申換護照的民眾等候時間逾4.5小時、在領務局的等候時間逾3小時，等候時間冗長。

審計部表示，我國護照申辦量雖不若前年呈現爆炸性成長，但尚未回到疫情前的常態，外交部的支援人力今年全數退場，以現有人力負擔民眾申辦護照業務仍吃重。

根據領事事務局統計，去年核發280萬本護照；今年一到四月，核發量為78.6萬本；審計部換算領務局與各地辦事處平均等待人數與時數，發現領務局平均等待人數375人，每小時處理120件，民眾平均等待時數3.13小時；中部辦事處平均等待人數232人，每小時處理50件，民眾平均等待時數4.64小時；南部辦事處平均等待人數58人，每小時處理50件，平均等待時數1.16小時；雲嘉南辦事處平均等待人數26人，每小時處理20件，民眾平均等待時數1.3小時。

領事事務局表示，除了現場等待時間冗長，個人申辦護照網路填表能最快預約的時間，等候期超過1個月，顯示服務量能未能與民眾需求完全契合。

此外，審計部指出，近年國人遭誘騙落入海外工作陷阱求助人次集中於東南亞國家，泰國亦為國內毒品查獲量的主要來源國，應協助權責機關與東南亞各國合作，深化跨國合作能量，適時洽簽司法互助協定、 協議或備忘錄，共同打擊跨境犯罪。

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