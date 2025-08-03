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花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

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沒放棄陸籍？花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，17年前取得台灣身分證，卻因陸籍問題遭解職。鄧萬華提供自己拿的是台灣護照也依法當選，卻突然解職很不公平。圖／鄧萬華提供
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，17年前取得台灣身分證，卻因陸籍問題遭解職。鄧萬華提供自己拿的是台灣護照也依法當選，卻突然解職很不公平。圖／鄧萬華提供

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，28年前嫁到台灣，17年前取得台灣身分證。但內政部查核發現她有中華人民共和國國籍，1日起遭解除職務。鄧萬華氣憤表示，自己成為全台首位因陸籍問題遭解職的村長，拿的是台灣護照也依法當選，卻遭突然解職很不公平，將提訴願爭取權益。

鄧萬華表示，自己從一位陌生人，變成來台照顧公婆8年的媳婦、獨自撫養3個孩子的母親，也是6年前罹患漸凍症丈夫的全職照護者。3年前投入村長選舉當選，任期還沒做完就遭解職，突然沒收入讓家裡經濟陷入困難，孩子要讀書外，丈夫也要照顧，現在只能做零工賺錢。

「選村長時政府為什麼不提出？」鄧萬華說，全心全意為村民、家庭，甚至願意無條件永不恢復中國國籍、不返回原籍地、不聯絡原親屬，且自己拿的是中華民國護照，不是中華人民共和國護照，一個國家要有法可依，但政府卻強調意識形態，「我們不是外人，只是還沒被制度好好承認的家人」。

鄉長江東成表示，內政部去年10月陸續來文，要求用國籍法辦理解職事宜，但依據台灣地區與大陸地區人民關係條例，目前台灣與大陸屬於兩岸並非兩國，以致鄧萬華沒辦法放棄陸籍身分，陸方也不會開立證明，因此決定透過解職把這個議題透明化，希望透過訴願與行政訴訟讓法官認定。

江東成說，自己不認同內政部把台灣與大陸解釋成兩國，中央甚至強烈要求地方辦理解職，否則怠忽職守送監察院調查，陸配不具備「外國國籍」概念，陸委會卻認為台灣是國家，這個議題還是交給法院依照憲法及兩岸條例等認定。

縣府表示，鄧村長因沒有辦法提出放棄陸籍的相關證明，1日確定由鄉公所辦理解職，村長一職也將依地方制度法由鄉公所派代。

知情人士透露，內政部曾函文請鄉公所辦理解職，不過公所考量村長是由人民依法選出，當時參選也符合資格，解職有疑慮，中央半個月前有與5個遇到同樣問題的地方政府開會討論，決議8月1日由地方辦理解職。

該人士認為，地方政府若做出解職的決定，變相剝奪他人參選的權益，中央政府應在一開始就設立參選門檻，而非地方政府承擔後果。

國籍 護照 內政部 身分證 陸委會 兩岸條例 地方制度法

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