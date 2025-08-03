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何博文台南救災清溝 林佳新貼1照諷「這是我記憶中的疏濬」

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何博文台南救災清溝 林佳新貼1照諷「這是我記憶中的疏濬」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨代理秘書長何博文昨親抵台南災區清溝。記者周宗禎／攝影
民進黨代理秘書長何博文昨親抵台南災區清溝。記者周宗禎／攝影

豪雨成災再度重創台南地區，災民怨聲四起，民進黨代理秘書長何博文昨天親率黨工和志工投入救災，冒雨前往台南市後壁區菁寮國小附近清理水溝淤泥雜草，經報導何博文滿身泥拿圓鍬清溝畫面後，雲林菜農林佳新昨天即在臉書PO文，認為救災要幹實事，意指大可用怪手清淤。引起網友熱議。

林佳新昨天臉書粉專貼了一張怪手清疏水溝的照片，並指這是他記憶中的疏濬…或許是他這種鄉下人不懂事覺得很奇怪，經朋友點破，原來民進黨已經為抗中保台，甚至從秘書長以降，都在學越南用圓鍬挖坑道，今天只是小露身手。

林佳新最後強調，不管多小的水溝，台灣都有相對應的怪手可以處理，「這是救災，能不能幹點實事！」

此貼文引來不少網友留言，「會演是英雄！」「要演也演真一點！」「因為他們在演戲，如果是用怪手挖，那其他人怎麼上鏡頭呢？」「作秀大於實質」、「當年民進黨是怎樣批評韓國瑜的」、「他的職責應該是積極調度專業機具與人員處理災情，怎帶頭擺拍勒？」

民進黨代理秘書長何博文昨親抵台南災區清溝，雲林農民林佳新網路貼文暗諷作秀。記者蔡維斌／翻攝
民進黨代理秘書長何博文昨親抵台南災區清溝，雲林農民林佳新網路貼文暗諷作秀。記者蔡維斌／翻攝

擺拍 林佳新 民進黨 何博文 抗中保台

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影／民進黨代理秘書長何博文台南冒雨挖水溝：賴主席災後指示全力救災

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