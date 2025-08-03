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曝被罵捐款慈濟幫老人修屋頂 楊蕙如不忍了：黑熊在做什麼？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「卡神」楊蕙如自爆因捐款給慈濟，遭綠營支持者質疑慈濟有錢幹嘛捐款。楊在臉書列舉出慈濟與黑熊學院今年的作為對比，呼籲民進黨要維繫政權，應遠離搞對立仇恨的義和團。(本報資料照片)
「卡神」楊蕙如自爆因捐款給慈濟，遭綠營支持者質疑慈濟有錢幹嘛捐款。楊在臉書列舉出慈濟與黑熊學院今年的作為對比，呼籲民進黨要維繫政權，應遠離搞對立仇恨的義和團。(本報資料照片)

中南部因豪雨許多地區災情嚴重。「卡神」楊蕙如因捐款給慈濟遭質疑慈濟有錢幹嘛捐款。楊在臉書列舉出慈濟與黑熊學院今年的作為對比，呼籲民進黨要維繫政權，應遠離搞對立仇恨的義和團，實際走進災民家幫老人修屋頂。

楊蕙如在臉書說，今年0121台南楠西區發生6.4級大地震，當地數百戶災民一度無家可歸，至今超過半年仍在重建中。「慈濟去了，黑熊在搞大罷免。」

還今年7月6日丹娜絲颱風從西部登陸，重創台南嘉義，數十萬人家園受損，至今仍在重建。楊說，「慈濟的志工跑去幫老人送飯修屋頂，黑熊在搞大罷免。」

這幾天極端氣候，讓暴雨襲擊台灣中南部，嚴重淹水致災，台南嘉義更是雪上加霜，災情難以估計。楊再說，慈濟在當地救災，黑熊還是在搞大罷免。「對了，這段期間我唯一看到黑熊學院跟災情有關的事，就是在網路買廣告賣防災包！然後竟然有人跟我說，慈濟很有錢，罵我不要捐錢給慈濟？」

楊蕙如痛批，有綠營支持者要搞對抗、要吵大罷免是你們的事情，她要從自己口袋掏錢捐給誰干你們屁事？很抱歉沒辦法衝下去南部當志工、很抱歉只能捐錢，彌補一點心裡對嘉南老人家們的愧疚心疼。

楊蕙如說，曹興誠一夥的黑熊義和團想要抗中保台？照綠營支持者這種偏激的言論行為，誰敢相信你們？她很欣慰的是，從七月到現在，呼籲綠營和政府加大救災能量，這幾天終於被聽到了。綠營要維繫政權，應該做的是遠離黑熊搞對立仇恨的義和團。實際走進災民的家中，真正的幫助老人修屋頂。

慈濟 大罷免 楊蕙如 黑熊學院

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