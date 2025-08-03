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綠續推強化國安法案 藍：不能當政治鬥爭藉口

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導

綠營七二六第一波大罷免失利，民進黨立院黨團備戰八二三第二波罷免，仍持續打出「抗中牌」，將繼續推動強化國安相關法案。民進黨立院黨團人士分析，評估國民黨立委挺過第一波大罷免後，會更堅持繼續阻擋路線，不過反共仍是全民共識，會繼續在立院凸顯國民黨不敢反共的立場。

民進黨團表示，國民黨是親中害台膽大黨，上周五立法院會又擋了「譴責中國襲擊蕭美琴案」，這已經是第六度阻擋。

副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車跟監騷擾，甚至密謀衝撞座車，當國際社會挺台發聲反制，藍白卻再度噤聲，請問藍白譴責中國很難嗎？還是根本不敢？藍白兩黨是不是只敢對內開罵，對中國一聲不吭。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，國民黨不只不敢譴責中共，連民進黨提出強化國安法案，也在程序委員會、院會被一再阻擋，至今已經累積阻擋五四二次。光是民進黨立委沈伯洋提案，立委赴中要納管一案，就被藍白擋了上百次，但民進黨團會繼續堅守立場。

國民黨立委林沛祥表示，國安應是用「特例看個案」，而不是用通例做國安法案的全面箝制，例如發生共諜案，不能隨便把所有人都當共諜，這是「有罪推論」，證明自己是清白前都是有罪的，這跟法西斯國家有何差別？而且國安就是國安，不是針對大陸叫國安，對美國就不叫國安。國安不能作為政治鬥爭的藉口。

國民黨立委賴士葆表示，現在應該以民生經濟為主，勿再搞政治。

另有藍委表示，台灣已經成為中美「間諜」（espionage）交鋒的地方，不光只有中國大陸滲透台灣，美國也在滲透台灣，只要是有害於中華民國就應該要查明。且要查的話，民進黨立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠不都更應該查嗎？國民黨擋案的原因只有一個，就是國家不能被國安綁架，變成是當權者無所忌憚的樂園。

國安法 民進黨 國民黨 大罷免 沈伯洋

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