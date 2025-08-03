民眾黨恆春辦說明會 黃國昌：823是對錯誤能源政策公投

台灣民眾黨昨天在核三廠所在的恆春鎮舉辦核三延役公投說明會，黨主席黃國昌等人到場開講。黃表示，8月23日的核三延役公投是對民進黨錯誤能源政策的公投，要讓民進黨知道台灣人民真實的民意與想法。

包括民眾黨籍立委林國成、麥玉珍及國民黨籍立委蘇清泉等人，都到場助講。黃國昌指出，去年在野黨內部曾經對是否幫執政黨錯誤的能源政策解套，有不同的看法，有些人認為其能源策已走入死胡同，民進黨要自己收拾，當台灣用電愈來愈少，電價愈來愈高，民進黨就會自食惡果。

但他說，真正付出代價是每個台灣人，民進黨哪會付什麼代價？民進黨恐嚇台灣人民不補助台電，電不夠就要漲電價，但民進黨卻因為錯誤的能源政策，與這些綠能業者吃香喝辣、大撈特撈「山也是光電板、海也是光電板，結果在這次颱風後露出原形，造成環境浩劫」。

黃國昌說，5月23日在野黨聯手修核管法，是想幫民進黨有台階下，有機會在除去核管法限制後，能處理其錯誤的能源政策。當時核三還未停機，他以為行政部門會把球接下來，感受到在野黨的善意，一起不分黨派來糾錯，沒想到隔天卓榮泰就宣布核三沒有延役計畫，還是死鴨子嘴硬，結果付出代價的是全體台灣人。

黃說，民眾黨就只有透過更大民主，以人民力量來解決，所以發起這次公投，讓民進黨政府聽到台灣人民聲音，告訴他們人民不會再為其錯誤政策背書。

場外則有反核人士抗議，表示強烈反對核三延役，批評核安風險與核廢料問題未解決，屏東及恆春半島不應獨自承擔後果，怒嗆「莫惹屏東人」。